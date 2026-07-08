Помилки у платіжках за комуналні послуги: як діяти (порада експерта) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Помилки у платіжках за комуналні послуги: як діяти (порада експерта)

Станом на початок 2026 року загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги перевищила 100 млрд грн. Постачальники комунальних послуг активно звертаються до судів для стягнення боргів.

Але іноді українці бачать неправильно нарахувані суми за комунальні послуги. Що робити в такому випадку? Спершу варто перевірити передані показники лічильників та звернутися за перерахунком.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка АБ «Івана Хомича» Олена Воронкова.

За словами адвокатки, насамперед потрібно перевірити, чи правильно ви передали показники лічильників.

Якщо дані не були вчасно подані — їх необхідно повідомити. У такому випадку постачальник має перерахувати суму в наступному місяці вже з урахуванням оновлених цифр.

Як виправити

Якщо показники були передані правильно, але сума у квитанції все одно некоректна, споживачу потрібно звернутися до компанії-постачальника із заявою про перерахунок.

Адвокатка радить робити це саме в письмовій формі. Усне звернення ніде не фіксується, тоді як на письмову заяву компанія зобов’язана надати офіційну відповідь.

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Документ можна надіслати «Укрпоштою» рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Також заяву можна занести особисто, але в цьому разі дуже важливо отримати підтвердження її отримання. Для цього можна:

подати два екземпляри заяви, щоб на другому уповноважена особа компанії поставила відмітку про прийняття;

якщо примірник один — обов’язково сфотографувати його вже з відміткою про реєстрацію в установі.

Зазвичай борг не стає сюрпризом — він щомісяця «нагадує» про себе у паперових квитанціях. Якщо ви ігнорували рахунки надто довго і компанія вже подала на вас до суду, дані потрапляють до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Це вже «червоний прапорець», через який виконавча служба може заблокувати Раніше ми писали , що робити з боргами за комунальні послуги.Зазвичай борг не стає сюрпризом — він щомісяця «нагадує» про себе у паперових квитанціях. Якщо ви ігнорували рахунки надто довго і компанія вже подала на вас до суду, дані потрапляють до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Це вже «червоний прапорець», через який виконавча служба може заблокувати банківські картки або накласти арешт на майно.

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