Коли Податкова змінює реєстраційний номер платника податків
Як нагадує Державна Податкова служба, порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та форми відповідних документів визначені Положенням, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 822 від 29.09.2017.
Хто перевіряє
Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, ІПН) здійснюється ДПС на підставі даних, поданих фізичною особою в обліковій картці за формою № 1ДР.
Перевірка достовірності формування номера належить виключно до компетенції ДПС.
Підтвердженням реєстраційного номера є картка платника податків або відмітка про РНОКПП у паспорті громадянина України чи свідоцтві про народження.
Помилки
У разі виявлення помилок, зокрема в персональних даних (ПІБ, дата або місце народження, адреса реєстрації тощо), такі неточності виправляються шляхом подання заяви за формою № 5ДР. При цьому після внесення змін реєстраційний номер платника податків не змінюється.
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Водночас у випадках, коли виявлені порушення або неточності неможливо усунути через внесення змін до реєстру, контролюючий орган має право змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків.
В якому випадку міняють
Така зміна проводиться після перевірки чи з’ясування обставин допущення помилки, виявленої контролюючим органом самостійно чи за результатами розгляду звернення фізичної особи — платника податків.
Про результати розгляду звернення або виявлений факт платника податків інформують у встановленому порядку.
Крім того, за заявою фізичної особи (у довільній формі) ДПС протягом 5 робочих днів видає довідку про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, визначеною додатком 5 до Положення № 822.
Раніше ми писали, що Державна податкова служба спільно з експертами працює над підготовкою концепції оновленої інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет».
Наразі ДПС спільно з експертами формує основу для оновлення Електронного кабінету. До початку технічної розробки команда проводить комплексний аналіз за трьома основними напрямами.
Нагадаємо, у січні-травні 2026 року найбільшу частку податкових надходжень до зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості. Загалом саме ключові галузі економіки сформували основну частину доходів держави, демонструючи зростання сплати податків у порівнянні з минулим роком.
Також ми раніше писали у статті, які податки мають платити українці з 2022 року. Всі деталі чиатйте тут.
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