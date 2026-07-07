Коли Податкова змінює реєстраційний номер платника податків Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Коли Податкова змінює реєстраційний номер платника податків

Як нагадує Державна Податкова служба, порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та форми відповідних документів визначені Положенням, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 822 від 29.09.2017.

Читайте також ДПС роз’яснила правила звільнення від ПДВ товарів оборонного призначення

Хто перевіряє

Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, ІПН) здійснюється ДПС на підставі даних, поданих фізичною особою в обліковій картці за формою № 1ДР.

Перевірка достовірності формування номера належить виключно до компетенції ДПС.

Підтвердженням реєстраційного номера є картка платника податків або відмітка про РНОКПП у паспорті громадянина України чи свідоцтві про народження.

Помилки

У разі виявлення помилок, зокрема в персональних даних (ПІБ, дата або місце народження, адреса реєстрації тощо), такі неточності виправляються шляхом подання заяви за формою № 5ДР. При цьому після внесення змін реєстраційний номер платника податків не змінюється.

Читайте також ДПС планує перетворити Електронний кабінет на цифрового помічника для платників податків

Водночас у випадках, коли виявлені порушення або неточності неможливо усунути через внесення змін до реєстру, контролюючий орган має право змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків.

В якому випадку міняють

Така зміна проводиться після перевірки чи з’ясування обставин допущення помилки, виявленої контролюючим органом самостійно чи за результатами розгляду звернення фізичної особи — платника податків.

Про результати розгляду звернення або виявлений факт платника податків інформують у встановленому порядку.

Крім того, за заявою фізичної особи (у довільній формі) ДПС протягом 5 робочих днів видає довідку про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, визначеною додатком 5 до Положення № 822.

Раніше ми писали, що Державна податкова служба спільно з експертами працює над підготовкою концепції оновленої інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет».

Наразі ДПС спільно з експертами формує основу для оновлення Електронного кабінету. До початку технічної розробки команда проводить комплексний аналіз за трьома основними напрямами.

січні-травні 2026 року Нагадаємо, усічні-травні 2026 року найбільшу частку податкових надходжень до зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості. Загалом саме ключові галузі економіки сформували основну частину доходів держави, демонструючи зростання сплати податків у порівнянні з минулим роком.

Також ми раніше писали у статті, які податки мають платити українці з 2022 року. Всі деталі чиатйте тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.