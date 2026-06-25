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Які галузі сплатили найбільше податків у 2026 році: дані ДПС

Казна та Політика
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ДПС назвала ключові галузі, що наповнюють бюджет України
ДПС назвала ключові галузі, що наповнюють бюджет України
У січні-травні 2026 року найбільшу частку податкових надходжень до зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості. Загалом саме ключові галузі економіки сформували основну частину доходів держави, демонструючи зростання сплати податків у порівнянні з минулим роком.
Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Які галузі сплатили найбільше податків

За даними податкової служби, структура надходжень виглядає так:
  • переробна промисловість — 17,9% усіх податкових надходжень;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту і мотоциклів — 16,3%;
  • державне управління, оборона та соціальне страхування — 11,9%;
  • фінансова та страхова діяльність — 10,5%.
Очільниця ДПС наголосила, що податки напряму впливають на фінансування зарплат, пенсій та соціальних програм. За кожною цифрою, за її словами, стоїть робота бізнесу, який продовжує працювати попри складні умови.
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Динаміка зростання надходжень

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року найбільше зростання сплати податків показали ті самі чотири галузі:
  • переробна промисловість — +25,8 млрд грн (+17,3%);
  • фінансова та страхова діяльність — +24,9 млрд грн (+32,2%);
  • державне управління та оборона — +17,1 млрд грн (+17,4%);
  • торгівля та ремонт транспорту — +14,4 млрд грн (+9,9%).
Карнаух подякувала платникам податків за внесок у фінансову стабільність держави. Вона зазначила, що кожна сплачена гривня дозволяє посилювати обороноздатність, фінансувати соціальні програми та забезпечувати роботу критичних державних сервісів. Водночас держава, за її словами, має створювати умови для простішої та ефективнішої роботи бізнесу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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