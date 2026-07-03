Коли невикористані кошти кешбеку повернуть до державного бюджету — термін Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Коли невикористані кошти кешбеку повернуть до державного бюджету — термін

Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня.

Щоб усі встигли використати кошти після їх зарахування, Уряд продовжить термін їх використання до 31 липня.

Про це нагадує «Дія».

Мінекономіки підготувало проєкт рішення, який продовжить строк використання коштів програм:

Національний кешбек;

Зимова1000 грн;

кешбеку на пальне.

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі.

А що з кешбеком за травень і червень

Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

На що можна витратити кешбек:

комунальні послуги;

ліки та медичні вироби;

книги й друковану продукцію;

поштові послуги;

продукти українського виробництва;

благодійність і донати на ЗСУ.

Раніше Finance.ua покроково розписав у статті усі дії, які необхідно в випадку, якщо кешбек не нарахований:

Крок 1. Переконатися, що кешбек справді передбачено.

Крок 2. Звернутися до служби підтримки.

Крок 3. Проконтролювати вирішення банком проблеми.

Крок 4. Якщо банк відмовив у вирішенні проблеми, звернутися офіційно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.