Коли невикористані кошти кешбеку повернуть до державного бюджету — термін
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Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня.
Щоб усі встигли використати кошти після їх зарахування, Уряд продовжить термін їх використання до 31 липня.
Мінекономіки підготувало проєкт рішення, який продовжить строк використання коштів програм:
- Національний кешбек;
- Зимова1000 грн;
- кешбеку на пальне.
Після 31 липня 2026 року невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі.
А що з кешбеком за травень і червень
Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.
На що можна витратити кешбек:
- комунальні послуги;
- ліки та медичні вироби;
- книги й друковану продукцію;
- поштові послуги;
- продукти українського виробництва;
- благодійність і донати на ЗСУ.
Раніше Finance.ua покроково розписав у статті усі дії, які необхідно в випадку, якщо кешбек не нарахований:
Крок 1. Переконатися, що кешбек справді передбачено.
Крок 2. Звернутися до служби підтримки.
Крок 3. Проконтролювати вирішення банком проблеми.
Крок 4. Якщо банк відмовив у вирішенні проблеми, звернутися офіційно.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.