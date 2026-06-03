Що робити, якщо кешбек не нараховано (5 дій) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Що робити, якщо кешбек не нараховано (5 дій)

Кешбек давно став одним із аргументів при відкритті банківської картки. Банки обіцяють клієнтам повернення частини витрачених коштів на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе та ресторанах, на АЗС або у квіткових магазинах.

Якщо кешбек не нарахований, не варто одразу злитися та звинувачувати банк. Необхідно виконати кілька простих операцій.

Finance.ua покроково розписав у статті усі дії, які необхідно в цьому випадку вжити.

Крок 1. Переконатися, що кешбек справді передбачено.

Перевірити, чи карткою (якщо у клієнта їх кілька) оплачена покупка чи послуга, чи підключена потрібна категорія кешбеку і чи не перевищено місячний ліміт. В окремих випадках (наприклад, якщо покупку робили у новому місці, де раніше не розплачувалися) варто уточнити МСС-код операції. Деякі банки пишуть їх у деталях операції у виписці на карті. Якщо все правильно і кешбек має бути, перейдіть до наступного кроку.

Крок 2. Звернутися до служби підтримки

Дуже часто клієнти, яким не нарахували кешбек, просто махають рукою на це з думкою «Чи варто зв’язуватися з банком через кілька гривень…». Це хибний підхід. З одного боку, це чесно зароблені гроші, з іншого, звернення до банку може допомогти виявити проблему у його роботі та усунути її. Тому якщо подібна ситуація виникла, необхідно звернутися до служби підтримки/на «гарячу лінію» та повідомити, що кешбек не нарахований. Службі підтримки необхідно надати таку інформацію:

дату та приблизний час покупки;

суму покупки;

назву магазину;

категорію кешбеку (у разі, якщо за назвою магазину не ясно);

надати скріншот чека або електронний чек покупки, що підтверджує, що ця операція дійсно була зроблена в даному магазині у конкретну дату на конкретну суму.

Іноді банки просять скріншот із програми, що доводить, що кешбек не був нарахований, але останнім часом це трапляється дедалі рідше. Співробітники банку зобов’язані зафіксувати звернення та повідомити клієнту номер зафіксованого звернення. Він може мати, наприклад, такий вигляд: 202604−8127.

Зазвичай на розгляд кожного подібного звернення приділяється певна кількість днів. Після їх закінчення банк повинен або донарахувати кешбек, або повідомити клієнта про причину, через яку це не зроблено.

Крок 3. Проконтролювати вирішення банком проблеми

Часто за кілька днів банк вирішує проблему, про що повідомляє (або не повідомляє) клієнту. Кешбек нараховується (або донараховується) — і питання вирішено. Але довіряти у цьому питанні не варто. Клієнт, якщо він звернувся до служби підтримки і повідомив про проблему, повинен проконтролювати і її вирішення.

Крок 4. Якщо банк відмовив у вирішенні проблеми, звернутися офіційно

У разі, якщо служба підтримки відмовила у вирішенні проблеми або підійшла формально, і проблему не вирішено, варто надіслати письмове звернення до банку з проханням повідомити причини відмови. Це може бути як лист на електронну пошту банку, так і звернення через форму на банківському сайті або мобільному банківському додатку. У випадку, якщо це відбувається систематично, є сенс надіслати лист поштою. У крайніх випадках, якщо банк постійно порушує власні умови або вводить в оману рекламою, можна звернутися до Національного банку України.

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