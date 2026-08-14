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В «Укрзалізниці» з 1 вересня підвищать зарплати понад 150 тисяч працівникам

Особисті фінанси
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Підвищення зарплат пов’язали з індексацією тарифів
Підвищення зарплат пов’язали з індексацією тарифів
В АТ «Укрзалізниця» з 1 вересня планують підвищити заробітні плати на 10−15%. Підвищення насамперед стосуватиметься працівників дефіцитних професій і загалом охопить понад 150 тис. залізничників.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Микола Калашник.

Кому підвищать зарплати

За словами міністра, додатковий ресурс спрямують насамперед на працівників, які ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів.
Калашник зазначив, що обговорив рішення про підвищення зарплат із колективом «Укрзалізниці», керівництвом компанії, наглядовою радою та народними депутатами.
Найближчим часом «Укрзалізниця» має повідомити працівникам деталі підвищення.

Підвищення зарплат пов’язали з індексацією тарифів

За словами Калашника, одним із перших рішень його команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів «Укрзалізниці».
Він зазначив, що підвищення тарифів є непростим рішенням для бізнесу, однак залізниці необхідні кошти на перевезення, ремонт і відновлення інфраструктури після російських атак, а також на оплату праці.
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Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. Це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що рівень заробітної плати працівників «Укрзалізниці» приблизно на 30% нижчий за середній по країні.
Також ми розповідали, що в червні 2026 року середня зарплата штатних працівників перевищила 32,7 тис. грн. Порівняно з травнем вона збільшилася майже на 5,9%. Традиційно найвищі зарплати отримують жителі столиці, а серед галузей лідером за рівнем оплати праці залишається IT-сфера.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаУкрзалізниця
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