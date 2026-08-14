Уряд розширив права платників податків при оскарженні рішень і дій ДПС: що зміниться Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Уряд розширив права платників податків при оскарженні рішень і дій ДПС: що зміниться

Кабмін схвалив законопроєкт*, який змінює процедуру оскарження рішень податкових органів.

Про це йдетсья в повідомленні Кабміну.

Що тепер

Тепер процедура здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру» та з урахуванням особливостей, встановлених Податковим кодексом України.

Проєкт закону приводить ПКУ та Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у відповідність до ЗАП.

Євроінтеграційний крок

Адаптація податкового законодавства до стандартів ЗАП, передбачена Угодою про асоціацію з ЄС та Меморандумом з Європейським Союзом щодо макрофінансової допомоги.

Що зміниться для платників податків

можна буде оскаржувати не лише рішення податкових органів, але й їх дії та бездіяльність — раніше Кодекс цього не передбачав.

строк оскарження більшості рішень подовжено до 30 календарних днів (раніше — 10 робочих днів); для податкових повідомлень-рішень залишається 10 робочих днів.

скарга подається до податкового органу, який ухвалив рішення, а не до податкового органу вищого рівня.

встановлюється строк для подання скарги на бездіяльність податкових органів — не пізніше шести місяців з дня, коли платник дізнався про таку бездіяльність.

передбачається можливість поновлення пропущеного строку на оскарження: — клопотання подається протягом 10 робочих днів після того, як минула поважна причина, і не пізніше року з дня прийняття орскаржуваного рішення податковим органом.

встановлюється, що регулювання щодо оскарження рішень у сферах електронних комунікацій та обігу підакцизної продукції (пального, алкоголю, тютюну) здійснюється відповідно до спеціалізованих законів у цих сферах.

Такі самі гарантії — оскарження рішень, дій та бездіяльності, чіткі строки розгляду скарг, а також урегульований механізм узгодження суми недоїмки при судовому оскарженні — поширюватиметься і на платників єдиного соціального внеску.

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Що це дає

Зміни узгоджують податкові процедури із загальними принципами адміністративної процедури та значно підвищать ефективність та прозорість адміністрування податків в Україні й вдосконалять механізми захисту прав платників у комунікації з контролюючими органами.

Незабаром законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради України.

Раніше ми писали , що у серпні 2026 року фізичні особи-підприємці мають подати декларації, сплатити єдиний податок і військовий збір, а також відзвітувати за найманих працівників.

Нагадаємо, Finance.ua розповідав , що фізична особа-підприємець, яка отримала оплату за товари або послуги на особисту банківську картку, має не лише включити ці кошти до доходу та сплатити єдиний податок, а й враховувати можливі податкові ризики.

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