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Уряд розширив права платників податків при оскарженні рішень і дій ДПС: що зміниться

Казна та Політика
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Уряд розширив права платників податків при оскарженні рішень і дій ДПС: що зміниться
Уряд розширив права платників податків при оскарженні рішень і дій ДПС: що зміниться
Кабмін схвалив законопроєкт*, який змінює процедуру оскарження рішень податкових органів.
Про це йдетсья в повідомленні Кабміну.

Що тепер

Тепер процедура здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру» та з урахуванням особливостей, встановлених Податковим кодексом України.
Проєкт закону приводить ПКУ та Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у відповідність до ЗАП.
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Адаптація податкового законодавства до стандартів ЗАП, передбачена Угодою про асоціацію з ЄС та Меморандумом з Європейським Союзом щодо макрофінансової допомоги.

Що зміниться для платників податків

  • можна буде оскаржувати не лише рішення податкових органів, але й їх дії та бездіяльність — раніше Кодекс цього не передбачав.
  • строк оскарження більшості рішень подовжено до 30 календарних днів (раніше — 10 робочих днів); для податкових повідомлень-рішень залишається 10 робочих днів.
  • скарга подається до податкового органу, який ухвалив рішення, а не до податкового органу вищого рівня.
  • встановлюється строк для подання скарги на бездіяльність податкових органів — не пізніше шести місяців з дня, коли платник дізнався про таку бездіяльність.
  • передбачається можливість поновлення пропущеного строку на оскарження: — клопотання подається протягом 10 робочих днів після того, як минула поважна причина, і не пізніше року з дня прийняття орскаржуваного рішення податковим органом.
  • встановлюється, що регулювання щодо оскарження рішень у сферах електронних комунікацій та обігу підакцизної продукції (пального, алкоголю, тютюну) здійснюється відповідно до спеціалізованих законів у цих сферах.
Такі самі гарантії — оскарження рішень, дій та бездіяльності, чіткі строки розгляду скарг, а також урегульований механізм узгодження суми недоїмки при судовому оскарженні — поширюватиметься і на платників єдиного соціального внеску.
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Що це дає

Зміни узгоджують податкові процедури із загальними принципами адміністративної процедури та значно підвищать ефективність та прозорість адміністрування податків в Україні й вдосконалять механізми захисту прав платників у комунікації з контролюючими органами.
Незабаром законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради України.
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Раніше ми писали, що у серпні 2026 року фізичні особи-підприємці мають подати декларації, сплатити єдиний податок і військовий збір, а також відзвітувати за найманих працівників.
Нагадаємо, Finance.ua розповідав, що фізична особа-підприємець, яка отримала оплату за товари або послуги на особисту банківську картку, має не лише включити ці кошти до доходу та сплатити єдиний податок, а й враховувати можливі податкові ризики.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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