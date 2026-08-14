Уряд розширив права платників податків при оскарженні рішень і дій ДПС: що зміниться
Що тепер
Євроінтеграційний крок
Що зміниться для платників податків
- можна буде оскаржувати не лише рішення податкових органів, але й їх дії та бездіяльність — раніше Кодекс цього не передбачав.
- строк оскарження більшості рішень подовжено до 30 календарних днів (раніше — 10 робочих днів); для податкових повідомлень-рішень залишається 10 робочих днів.
- скарга подається до податкового органу, який ухвалив рішення, а не до податкового органу вищого рівня.
- встановлюється строк для подання скарги на бездіяльність податкових органів — не пізніше шести місяців з дня, коли платник дізнався про таку бездіяльність.
- передбачається можливість поновлення пропущеного строку на оскарження: — клопотання подається протягом 10 робочих днів після того, як минула поважна причина, і не пізніше року з дня прийняття орскаржуваного рішення податковим органом.
- встановлюється, що регулювання щодо оскарження рішень у сферах електронних комунікацій та обігу підакцизної продукції (пального, алкоголю, тютюну) здійснюється відповідно до спеціалізованих законів у цих сферах.
Що це дає
Коли у київських маршрутках мають з’явитися валідатори
ПартнерськаІдея Банк на честь 37-ї річниці банку пропонує депозитний вклад «Акційний»: ставка до 17,37% річних
У БЕБ залишилася тільки чверть керівного складу після проведення атестації
Україну «завалили» дешевими контрабандними продуктами з ЄС — деталі
Міноборони показало новий український бронеавтомобіль
Фінляндія виділяє 28,5 млн євро на електростанції для України