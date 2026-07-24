Що робити, якщо клієнт переказав кошти ФОП на особисту картку Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Отримання коштів на особисту картку ФОП

Фізична особа-підприємець (ФОП), яка отримала оплату за товари або послуги на особисту банківську картку, має не лише включити ці кошти до доходу та сплатити єдиний податок, а й враховувати можливі податкові ризики.

Про це пише Судово-юридична газета.

Кошти потрібно включити до доходу

Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, доходом платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця є кошти, отримані протягом податкового періоду у грошовій формі, незалежно від того, чи надійшли вони готівкою або безготівково.

Тобто якщо кошти надійшли як оплата за товари, роботи або послуги, пов’язані з підприємницькою діяльністю, ФОП має включити їх до складу доходу та відобразити відповідно до правил обліку.

Водночас розрахунки, пов’язані з підприємницькою діяльністю, мають проводитися через рахунок, відкритий для здійснення господарської діяльності.

Що робити, якщо кошти надійшли на особисту картку

Якщо клієнт помилково перерахував оплату за послуги на особисту картку підприємця, ФОП має підтвердити, що ці кошти отримані саме в межах підприємницької діяльності. Для цього необхідно мати документи, які підтверджують факт надання послуг і призначення платежу.

Крім включення отриманих коштів до доходу, рекомендується:

зафіксувати надходження як дохід від підприємницької діяльності;

переказати кошти на підприємницький рахунок;

зберегти підтвердження від клієнта, що платіж є оплатою за товари чи послуги ФОП.

Які наслідки можливі

Якщо зв’язок коштів із господарською діяльністю не буде підтверджений, у податкового органу можуть виникнути підстави розглядати такі надходження як дохід фізичної особи, а не підприємця. У такому випадку може застосовуватися оподаткування за правилами для доходів фізичних осіб — податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий збір 5%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що багато ФОП хибно вважають, що банк може заблокувати рахунок лише за рішенням суду чи виконавчої служби. Насправді це далеко не так. Значна частина блокувань відбувається у рамках фінансового моніторингу, який банки зобов’язані проводити відповідно до українського законодавства.

Також ми писали , що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Також оновлено порядок заповнення та подання цієї звітності.

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