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Мінфін затвердив нові форми податкової звітності для бізнесу та ФОП

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Нові правила податкової звітності набудуть чинності 17 липня
Нові правила податкової звітності набудуть чинності 17 липня
Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Також оновлено порядок заповнення та подання цієї звітності.
Нові правила набирають чинності 17 липня 2026 року, повідомляє Державна податкова служба.

Коли почнуть застосовувати нові форми

Застосування оновлених форм розпочнеться з 1 серпня 2026 року.
Для податкових агентів, крім фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нові форми використовуватимуться під час звітування за липень 2026 року.
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Для ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, запроваджується новий квартальний Податковий розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу.
До цього часу ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть продовжувати подавати розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі розрахунки за квітень — червень 2026 року.
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Повторно подавати звітність не потрібно

Податкова наголошує, що дублювати подану звітність не потрібно. Якщо платник податків уже подав податковий розрахунок за всі місяці кварталу за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартального розрахунку не потрібно.
Якщо ж звітність була подана не за всі місяці кварталу, квартальний розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність раніше не подавалася.
До 10 серпня також необхідно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року. Розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що якщо ви більше не ведете підприємницьку діяльність, але ФОП досі офіційно не закрили, це може призвести до зайвих витрат і штрафів. Навіть за відсутності доходів підприємцю можуть нараховуватися обов’язкові платежі, а неподання звітності загрожує фінансовими санкціями.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДПСЗвітністьФОП
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