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Київ повернув 1,25 млрд грн до бюджету міста — куди підуть кошти

Казна та Політика
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Київ повернув 1,25 млрд грн до бюджету міста — куди підуть кошти
Київ повернув 1,25 млрд грн до бюджету міста — куди підуть кошти
Київ повертає до бюджету міста 1,25 млрд грн, які раніше передав до держбюджету, розраховуючи на допомогу держави у виконанні заходів Плану енергостійкості.

Куди підуть кошти

Передбачалося, що кошти використає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України для закупівлі обладнання й створення резервної системи теплопостачання Києва.
Однак через неможливість агентства оперативно реалізувати цей механізм місто повернуло фінансування до власного бюджету, щоб самостійно виконати ці роботи.
Про це в коментарі «Вечірньому Києву» розповів виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, депутати розглянули як організаційні й технічні питання, так і фінансові рішення, необхідні для реалізації Плану стійкості міста.
«Було ухвалено рішення щодо майбутньої угоди з Європейським інвестиційним банком про кредитування заходів із забезпечення енергостійкості. Також 1 млрд 250 млн грн, які раніше передбачалися Агентству відновлення для закупівлі обладнання з метою створення резервної системи живлення міста, будуть перерозподілені на міські структури, які безпосередньо реалізовуватимуть ці заходи. Це дозволить не заморожувати кошти й не втрачати дорогоцінний час», — зазначив Петро Пантелєєв.
Він також наголосив, що місто й надалі підтримує житлові будинки, які ще не мають резервних джерел живлення. Для цього продовжує діяти програма співфінансування 70/30, завдяки якій ОСББ та ЖБК можуть встановити генератори, акумуляторні системи або сонячні електростанції.
«Уже понад тисяча будинків отримали резервні системи живлення. Крім того, близько 200 будинків мають власні сонячні електростанції, які добре зарекомендували себе минулої зими. Програми не припиняються, тому долучитися можна й зараз. Головне — не зволікати, адже потрібен час для проходження всіх процедур та отримання фінансування», — пояснив він.
Коментуючи співпрацю з державою, Петро Пантелєєв зазначив, що наразі вже визначені джерела фінансування для інженерно-технічного захисту об’єктів критичної інфраструктури. Водночас питання фінансування створення резервної системи теплопостачання поки що залишається відкритим.
«Місто вже визначило необхідні об’єкти, джерела фінансування та обсяги робіт. Зараз ми продовжуємо перемовини з державою і вкотре звертаємося з проханням передбачити фінансування цього напряму. Йдеться про систему, від якої безпосередньо залежить проходження опалювального сезону та забезпечення теплом киян у зимовий період», — сказав Пантелеєв.
За його словами, загальна вартість створення резервної системи теплопостачання є значною, однак наразі найважливіше — оперативно виділити кошти на авансування та замовлення обладнання.
За матеріалами:
Вечірній Київ
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