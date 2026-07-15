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Боротьба зі штучним дробленням бізнесу: які результати

Казна та Політика
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Боротьба зі штучним дробленням бізнесу: які результати
Боротьба зі штучним дробленням бізнесу: які результати
Міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч із учасниками Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки.
Про це повідомляє Мінекономіки.

Мета МРГ

Перейти від точкового реагування на окремі порушення до імплементації системних рішень, що унеможливлять зловживання і ухилення від оподаткування.
Йдеться про формування прозорих і зрозумілих умов ведення бізнесу.
Рішення, які напрацьовуються МРГ, покликані захистити чесний бізнес від недобросовісної конкуренції з боку тих, хто штучно мінімізує податкові зобов’язання і тим самим отримує неконкурентні переваги.
Додаткові надходження до державного бюджету мають забезпечуватися насамперед завдяки розширенню бази оподаткування, скороченню тіньового сектору та підвищенню рівня добровільного дотримання податкового законодавства.
Детінізація є інструментом збільшення доходів держбюджету без тиску на відповідальний бізнес.
«Детінізація економіки є один із ключових пріоритетів Уряду, складовою фінансової стійкості держави та лежить в основі співпраці з міжнародними партнерами України. Досягти відчутного результату можливо лише за умови системної взаємодії всіх залучених до цього процесу державних органів. Важливо перейти від фрагментованих зусиль до скоординованої співпраці та взаємодії. Наше спільне завдання — створити рівні та прозорі правила для бізнесу та мінімізувати можливості для функціонування схем. Це запит відповідального бізнесу і ми його враховуємо», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
За результатами було узгоджено подальші кроки: шляхи протидії штучному дробленню, удосконалення виявлення незаконних практик ухилення від сплати податків та поглиблення взаємодії між органами влади, залученими до детінізації.
Робота МРГ триває на постійній основі: члени групи спільно опрацьовують законодавчі та організаційні рішення, які мають закласти довгострокову основу для протидії тіньовим практикам в економіці. Мінфін і надалі координуватиме цю взаємодію та інформуватиме про перебіг роботи МРГ.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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