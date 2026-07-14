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Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

Казна та Політика
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Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.
Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

Угода була підписана ще в 2022 році

Законопроєкт № 0340 до Верховної Ради вніс Кабінет Міністрів.
Документ має завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року в Києві.
Туреччина ратифікувала угоду 2 серпня 2024 року.

Український бізнес отримає доступ до одного з найбільших ринків регіону

Як уточнив віцепрем’єр-міністр Тарас Качка, відтепер український бізнес отримує час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерствами та логістикою.
Головне в угоді, за словами Качки, — це тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості.
«Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода знімає бар’єри саме для продукції переробки: харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції глибшого переділу. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні», — зауважив Качка.
Другий важливий вимір ратифікації угоди — європейський. Вона передбачає застосування положення оновленої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали й комплектуючі та зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС.
За матеріалами:
Європейська правда
Верховна РадаМіжнародна торгівля
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