Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

Угода була підписана ще в 2022 році

Законопроєкт № 0340 до Верховної Ради вніс Кабінет Міністрів.

Документ має завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року в Києві.

Туреччина ратифікувала угоду 2 серпня 2024 року.

Український бізнес отримає доступ до одного з найбільших ринків регіону

Як уточнив віцепрем’єр-міністр Тарас Качка, відтепер український бізнес отримує час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерствами та логістикою.

Головне в угоді, за словами Качки, — це тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості.

«Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода знімає бар’єри саме для продукції переробки: харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції глибшого переділу. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні», — зауважив Качка.

Другий важливий вимір ратифікації угоди — європейський. Вона передбачає застосування положення оновленої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали й комплектуючі та зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС.

Європейська правда За матеріалами:

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