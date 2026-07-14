Єдиний внесок: за перше півріччя сплачено 370,7 млрд грн
- — 1 902,34 гривень на місяць (8 647 гривень мінімальний страховий внесок x 22%);
- — максимальний страховий внесок — 38046,80 гривень: 22% від 20 мінімальних заробітних плат (172 940 гривень).
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