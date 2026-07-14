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Єдиний внесок: за перше півріччя сплачено 370,7 млрд грн

Казна та Політика
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Єдиний внесок: за перше півріччя сплачено 370,7 млрд грн
Єдиний внесок: за перше півріччя сплачено 370,7 млрд грн
У січні — червні 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 370,7 млрд гривень.
Це на 56,1 млрд грн, або на 17,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було сплачено 314,6 млрд гривень.
Стабільне зростання надходжень єдиного внеску свідчить про позитивну динаміку легальної зайнятості та відповідальне ставлення платників до виконання своїх обов’язків.
Основні показники єдиного внеску:
  • — 1 902,34 гривень на місяць (8 647 гривень мінімальний страховий внесок x 22%);
  • — максимальний страховий внесок — 38046,80 гривень: 22% від 20 мінімальних заробітних плат (172 940 гривень).
Єдиний внесок є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування. За рахунок цих коштів забезпечується фінансування пенсійних виплат, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, страхових виплат у разі нещасних випадків на виробництві, а також інших соціальних гарантій, визначених законодавством.
За матеріалами:
Finance.ua
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