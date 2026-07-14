ВР прийняла закон про нову державну нагороду
Кого нагороджуватимуть
- Ним пропонується нагороджувати громадян України, іноземців та осіб без громадянства за визначні заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу України,
- за вагомий внесок у зміцнення стійкості держави та безпеки Європи,
- також за розвиток міжнародного співробітництва, утвердження демократії, миру, добросусідства й дружніх відносин між народами.
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