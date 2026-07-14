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ВР прийняла закон про нову державну нагороду

Казна та Політика
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Верховна Рада 14 липня прийняла у другому читанні проєкт Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України» (15359).
Свої голоси «За» віддали 271 нардеп.
Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні 1 липня 2026 року.
Документ передбачає запровадження нової державної нагороди — ордена Європи.

Кого нагороджуватимуть

  • Ним пропонується нагороджувати громадян України, іноземців та осіб без громадянства за визначні заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу України,
  • за вагомий внесок у зміцнення стійкості держави та безпеки Європи,
  • також за розвиток міжнародного співробітництва, утвердження демократії, миру, добросусідства й дружніх відносин між народами.
За матеріалами:
Finance.ua
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