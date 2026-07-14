ВР прийняла закон про нову державну нагороду Сьогодні 14:44 — Казна та Політика

Верховна Рада 14 липня прийняла у другому читанні проєкт Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України» (15359).

Свої голоси «За» віддали 271 нардеп.

Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні 1 липня 2026 року.

Документ передбачає запровадження нової державної нагороди — ордена Європи.

Кого нагороджуватимуть

Ним пропонується нагороджувати громадян України, іноземців та осіб без громадянства за визначні заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу України,

за вагомий внесок у зміцнення стійкості держави та безпеки Європи,

також за розвиток міжнародного співробітництва, утвердження демократії, миру, добросусідства й дружніх відносин між народами.

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