0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оголошено тендер на проєктування капремонту метро через р. Дніпро

Казна та Політика
2
Оголошено тендер на проєктування капремонту метро через р. Дніпро
Оголошено тендер на проєктування капремонту метро через р. Дніпро
КП «Київський метрополітен» оголосило тендер на закупівлю робіт із розроблення проєктної документації для капітального ремонту метропроїзду Південного мостового переходу через р. Дніпро Сирецько-Печерської лінії.
Розроблення проєкту — це перший етап виконання планового капітального ремонту цього об’єкта.
Про це повідомляють у комунальному підприємстві.

Для чого це

Плановий капітальний ремонт суттєво покращить експлуатаційні та технічні характеристики наземної частини ділянки між станціями «Видубичі» та «Славутич».
В проєкті мають бути передбачені рішення щодо капітального ремонту:
  • огороджувальних конструкцій;
  • металевої захисної галереї;
  • верхньої будови колій;
  • інших конструктивних елементів цієї наземної ділянки.
Окрему увагу приділять дооснащенню метропроїзду системою моніторингу геометричних параметрів несучих конструкцій та вузлів їх з’єднання. Вона забезпечить постійний контроль технічного стану споруди та дасть змогу контролювати її параметри під час експлуатації.
Черговість, строки виконання і вартість капітального ремонту визначать після розроблення проєктної документації та проходження державної експертизи.
Очікувана вартість закупівлі робіт із проєктування становить 54 555 095,90 грн.
Наразі рух поїздів Південним мостовим переходом здійснюється у звичайному режимі. Безпека перевезень забезпечується в повному обсязі, також проводяться всі необхідні роботи з утримання інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems