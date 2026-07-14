Оголошено тендер на проєктування капремонту метро через р. Дніпро Сьогодні 16:43 — Казна та Політика

Оголошено тендер на проєктування капремонту метро через р. Дніпро

КП «Київський метрополітен» оголосило тендер на закупівлю робіт із розроблення проєктної документації для капітального ремонту метропроїзду Південного мостового переходу через р. Дніпро Сирецько-Печерської лінії.

Розроблення проєкту — це перший етап виконання планового капітального ремонту цього об’єкта.

Про це повідомляють у комунальному підприємстві.

Для чого це

Плановий капітальний ремонт суттєво покращить експлуатаційні та технічні характеристики наземної частини ділянки між станціями «Видубичі» та «Славутич».

В проєкті мають бути передбачені рішення щодо капітального ремонту:

огороджувальних конструкцій;

металевої захисної галереї;

верхньої будови колій;

інших конструктивних елементів цієї наземної ділянки.

Окрему увагу приділять дооснащенню метропроїзду системою моніторингу геометричних параметрів несучих конструкцій та вузлів їх з’єднання. Вона забезпечить постійний контроль технічного стану споруди та дасть змогу контролювати її параметри під час експлуатації.

Черговість, строки виконання і вартість капітального ремонту визначать після розроблення проєктної документації та проходження державної експертизи.

Очікувана вартість закупівлі робіт із проєктування становить 54 555 095,90 грн.

Наразі рух поїздів Південним мостовим переходом здійснюється у звичайному режимі. Безпека перевезень забезпечується в повному обсязі, також проводяться всі необхідні роботи з утримання інфраструктури.

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