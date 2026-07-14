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У Нацбанку розповіли, чи розглядався варіант запровадження банкноти номіналом 5 000 грн

Казна та Політика
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Нові 2 000 грн
Нові 2 000 грн
Національний банк України з 4 вересня вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Під час ухвалення рішення щодо запровадження банкнот вищих номіналів насамперед враховуються економічні чинники та моделі, які використовують центральні банки інших країн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку.
Національний банк готовий розпочати підкріплення банків новими банкнотами з 4 вересня. У цей день банки зможуть отримати їх від регулятора та видавати своїм клієнтам.
Регулятор пояснив, чи розглядався варіант запровадження банкноти номіналом 5 000 грн, і чому віддали перевагу 2 000.
«Розглядаючи питання уведення банкнот вищих номіналів, передусім Національний банк бере до уваги економічні чинники та моделі, які використовують центральні банки. Наразі оптимальним найвищим номіналом для нашої країни є 2 000 гривень», — сказано в повідомленні Нацбанку.
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Чи потрібно переналаштовувати банкомати та термінали

Національний банк презентував нову банкноту за два місяці до її введення в обіг, щоб банки та небанківські фінансові установи встигли налаштувати обладнання для її приймання та видачі. Зокрема, банкомати, платіжні термінали та комплекси самообслуговування.
Для цього НБУ безкоштовно надасть технічну можливість банкам, інкасаторським компаніям, а також компаніям, які займаються налаштуванням і сервісним обслуговуванням обладнання, провести необхідні роботи з адаптації техніки для сортування та оброблення готівки.

Скільки банкнот надрукують

У НБУ зазначили, що друк нових банкнот стає можливим лише після зняття грифа секретності, що відбувається під час офіційної презентації нового номіналу.
Виготовлення банкнот здійснюватиметься відповідно до виробничого плану Банкнотно-монетного двору Національного банку, зокрема для заміни зношених банкнот інших номіналів.
Регулятор планує надрукувати таку кількість банкнот номіналом 2000 гривень, яка буде необхідною для першочергового введення їх в обіг. За попередніми оцінками, йдеться про кілька мільйонів банкнот.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що нову купюру введуть в обіг 4 вересня — у день пам’яті Василя Стуса. Банкнота міститиме щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що має посилити її захист від підроблення. Введення банкноти номіналом 2000 гривень пов’язане з необхідністю оптимізації готівкового обігу та логістичних процесів.
Як пояснював регулятор, введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не спровокує зростання цін та не вплине на рівень інфляції в країні. Новий номінал вводиться через зростання обсягів економіки, зарплат, цін і готівки в обігу, а не є причиною цих процесів. Вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Відповідно грошей більше не стане, а впливу на інфляцію не буде.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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