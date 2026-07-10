В Україні вводять в обіг банкноту 2000 гривень (фото) Сьогодні 12:55

Нову купюру введуть в обіг 4 вересня. Фото: РБК-Україна

Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень.

Про це під час пресбрифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає РБК-Україна.

Який вигляд матиме нова банкнота

За словами голови Нацбанку, нову купюру введуть в обіг 4 вересня — у день пам’яті Василя Стуса.

Банкнота міститиме щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що має посилити її захист від підроблення.

На лицьовому боці купюри буде розміщено портрет Василя Стуса, а праворуч — його підпис.

У лівому нижньому кутку буде зазначено номінал «2000» та графічний символ гривні «₴». Також вертикальне позначення номіналу буде розміщене на захисній стрічці праворуч.

Банкнота міститиме щонайменше 20 сучасних елементів захисту, Фото: РБК-Україна

Уздовж правого краю банкноти вертикально нанесуть напис «Дві тисячі».

У верхньому лівому кутку буде розташовано напис «Національний банк України», а у верхній правій частині — назву держави «Україна» та Державний Герб України.

Серійний номер купюри буде нанесений червоним кольором у верхній лівій частині банкноти.

Основними кольорами нового номіналу стануть фіолетово-сині та рожеві відтінки.

Дата обрана символічно: саме 4 вересня 1965 року Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба провели перший у СРСР публічний протест проти політичних репресій української інтелігенції.

Серійний номер купюри буде нанесений червоним кольором у верхній лівій частині банкноти, Фото: РБК-Україна

Пишний також зазначив, що остаточну крапку у виборі персоналії поставили українські діти, які під час конкурсу від Музею грошей без жодних підказок зобразили на ескізах нових купюр саме Василя Стуса.

«Музей грошей НБУ запропонував дітям зобразити історичну постать, яку вони хотіли б бачити на банкнотах. Шість дитячих робіт на банкнотах нового номіналу зобразили саме Василя Стуса», — сказав голова НБУ.

Навіщо Україні новий номінал

У Національному банку пояснили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень пов’язане з необхідністю оптимізації готівкового обігу та логістичних процесів.

Зокрема, у 2025 році НБУ перевіз сотні тонн банкнот номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Вага перевезених 200-гривневих купюр становила 224 тонни, 500-гривневих — 264 тонни, а банкнот номіналом 1000 гривень — 245 тонн.

Очікується, що використання нового номіналу дозволить скоротити витрати на транспортування, зберігання та обслуговування готівки.

За оцінками НБУ, заміщення банкнот номіналом 1000 гривень новою купюрою скоротить логістичні витрати удвічі, банкнот номіналом 500 гривень у чотири рази, а 200 гривень у десять разів.

Які економічні фактори вплинули на рішення

У Нацбанку зазначають, що одним із чинників запровадження нового номіналу стало зростання частки банкнот високих номіналів у готівковому обігу.

Станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1000 гривень досягла 55% від загальної кількості банкнот високого номіналу в обігу.

Також середньомісячна заробітна плата в Україні зросла з понад 10 тис. грн у 2019 році до 30 961 грн у травні 2026 року.

Крім того, в НБУ звернули увагу на інфляційні та курсові чинники, які вплинули на структуру готівкового обігу та потребу у введенні нового номіналу. З моменту введення попереднього номіналу (у 2019 році порівняно з 2006-м) ціни за індексом інфляції зросли в 4,5 раза, а у 2026 році порівняно з 2019-м — удвічі. Офіційний середньорічний курс гривні до долара за ці роки також змінився, і вартість 100 доларів США у 2025−2026 роках (понад 4100 грн) тепер удвічі перевищує новий номінал у 2000 гривень.

Інші переваги від введення нового номіналу:

більш зручне проведення готівкових розрахунків, зниження навантаження на касових працівників та підвищений захист від підробок;

скорочення операційних витрат на транспортування, перерахунок та зберігання грошей, підвищення оперативності забезпечення готівкою;

зручність у використанні та зберіганні заощаджень у гривні, а також висока надійність.

Нагадаємо, Національний банк України востаннє вводив новий найвищий номінал банкноти 25 жовтня 2019 року.

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