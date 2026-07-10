Омбудсман назвав головні проблеми, з якими звертаються українці Сьогодні 13:23 — Особисті фінанси

Омбудсман назвав головні проблеми, з якими звертаються українці

В 2026 році українці понад 87 тисяч разів звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Найбільше звернень стосувалися захисту прав військових, ветеранів, полонених та їхніх близьких.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у четвер, 9 липня.

За його словами, лише у травні та червні офіс омбудсмана отримав 31 624 звернення, які містили 59 346 окремих питань.

Що просили

Найчастіше люди просили допомоги у питаннях захисту прав військовослужбовців, ветеранів, військовополонених та їхніх родин — таких звернень було 18 064.

Також українці часто зверталися:

щодо дотримання процесуальних прав і умов утримання в місцях несвободи (6 441 звернення),

права на звернення, доступу до публічної інформації та захисту персональних даних (5 118),

а також захисту прав людей, які постраждали через збройну агресію росії (3 170).

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