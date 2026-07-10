Омбудсман назвав головні проблеми, з якими звертаються українці
Що просили
- щодо дотримання процесуальних прав і умов утримання в місцях несвободи (6 441 звернення),
- права на звернення, доступу до публічної інформації та захисту персональних даних (5 118),
- а також захисту прав людей, які постраждали через збройну агресію росії (3 170).
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