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Омбудсман назвав головні проблеми, з якими звертаються українці

Особисті фінанси
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Омбудсман назвав головні проблеми, з якими звертаються українці
Омбудсман назвав головні проблеми, з якими звертаються українці
В 2026 році українці понад 87 тисяч разів звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Найбільше звернень стосувалися захисту прав військових, ветеранів, полонених та їхніх близьких.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у четвер, 9 липня.
За його словами, лише у травні та червні офіс омбудсмана отримав 31 624 звернення, які містили 59 346 окремих питань.

Що просили

Найчастіше люди просили допомоги у питаннях захисту прав військовослужбовців, ветеранів, військовополонених та їхніх родин — таких звернень було 18 064.
Також українці часто зверталися:
  • щодо дотримання процесуальних прав і умов утримання в місцях несвободи (6 441 звернення),
  • права на звернення, доступу до публічної інформації та захисту персональних даних (5 118),
  • а також захисту прав людей, які постраждали через збройну агресію росії (3 170).
За матеріалами:
Finance.ua
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