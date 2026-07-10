В Україні на 25% зросла кількість вакансій із бронюванням: кому платять найбільше Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Більшість вакансій із можливістю бронювання сьогодні припадає саме на робітничі професії

За рік кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%, кількість відгуків — на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилася на 17% і наразі становить 35 тис. грн. Найбільше вакансій із бронюванням роботодавці пропонують у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас найвищі медіанні заробітні плати — переважно у західних областях. Лідирує Закарпатська область із медіанною зарплатою 50 тис. грн на місяць.

Про це свідчать дані OLX Робота

У яких областях найбільше вакансій із бронюванням

Найбільше вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Одеській та Запорізькій областях. До десятки регіонів із найбільшою кількістю таких пропозицій також увійшли Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

За кількістю відгуків лідером залишається Київська область. Далі розташувалися Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Волинська та Рівненська області.

Де пропонують найвищі зарплати

Найвищі медіанні заробітні плати у вакансіях із можливістю бронювання роботодавці пропонують у Закарпатській області — 50 тис. грн на місяць.

До регіонів із найвищими зарплатами також увійшли:

Івано-Франківська область — 45 тис. грн;

Волинська область — 45 тис. грн;

Тернопільська область — 43 тис. грн;

Рівненська область — 42 тис. грн;

Львівська область — 40 тис. грн;

Київська область — 38 тис. грн;

Житомирська область — 37,5 тис. грн;

Полтавська область — 35,5 тис. грн.

Водночас найнижчі медіанні заробітні плати серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Харківській області — 28 тис. грн та Чернівецькій області — 25,65 тис. грн.

Яких працівників найчастіше шукають роботодавці

Найбільше вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують водіям.

Також до переліку професій із найбільшою кількістю таких вакансій увійшли будівельники, вантажники, різноробочі, продавці, автослюсарі, зварювальники, касири та комірники.

Схожа ситуація спостерігається і за кількістю відгуків кандидатів. Найбільший інтерес мають вакансії водіїв, а також пропозиції у сфері виробництва та робітничих спеціальностей, будівництва, охорони, торгівлі та логістики.

Як зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна, більшість вакансій із можливістю бронювання сьогодні припадає саме на робітничі професії.

За її словами, можливість бронювання найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробництва, будівництва, логістики та транспорту, де вже тривалий час зберігається дефіцит кадрів.

Яким спеціалістам пропонують найвищі зарплати

Найвищі медіанні заробітні плати серед вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують штукатурам — 101 250 грн на місяць.

До переліку професій із найвищими зарплатами також увійшли:

фасадники — 97 500 грн;

рихтувальники — 87 500 грн;

муляри — 82 500 грн;

плиточники — 72 500 грн;

далекобійники — 70 тис. грн;

таксисти — 57 500 грн;

механіки — 57 500 грн;

малярі — 57 500 грн;

будівельники — 55 520 грн.

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Водночас найнижчі медіанні заробітні плати серед вакансій із можливістю бронювання пропонують медсестрам — 16 750 грн, прибиральникам — 17 250 грн та касирам — 19 900 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що підприємства, які претендують на отримання статусу критично важливих для бронювання працівників або планують підтвердити цей статус у липні 2026 року, повинні були забезпечити середню заробітну плату на рівні не менше трьох мінімальних зарплат (25,941 тис. грн) вже за червень.

Рішення щодо нових бронювань ухвалюватимуть до серпня, але не раніше завершення перегляду галузевих і регіональних критеріїв.

Якщо підприємство втратить статус критично важливого через скасування відповідного галузевого або регіонального критерію, воно матиме право повторно подати документи для отримання нового статусу з урахуванням оновлених вимог.

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