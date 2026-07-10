Податки для українців у Європі: як не платити двічі Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Українські біженці в Європі можуть потрапити як не потрапити у пастку подвійного оподаткування

Через зміну правил та регулювання багато українців в ЄС можуть зіткнутися з необхідністю декларувати доходи за кордоном або навіть доплачувати податки. Finance.ua у статті розібрався, як визначити країну сплати податків і коли виникає ризик подвійного оподаткування.

Як визначити, у якій країні потрібно сплачувати податки

Поширена думка, що доходи, які надходять на український рахунок ФОП, не цікавлять європейські податкові органи. Насправді ключове значення має не рахунок, а податкове резидентство.

У більшості країн Європи людина стає податковим резидентом, якщо виконується хоча б одна з умов:

перебуває в країні понад 183 дні протягом календарного або податкового року;

протягом календарного або податкового року; саме там знаходиться центр її життєвих та економічних інтересів — проживає сім’я, навчаються діти, є довгострокова оренда житла або постійне місце роботи.

Якщо людина понад пів року проживає, наприклад, у Польщі чи Німеччині, ця країна може вимагати сплати податків із усіх її доходів, незалежно від того, де вони були отримані. Це стосується, зокрема, української зарплати, доходів ФОП, дивідендів чи орендної плати за нерухомість в Україні.

Водночас соціальна допомога, яку українці отримують у країнах Європи, зазвичай не оподатковується. В Україні її необхідно відобразити у річній декларації, однак податок на доходи фізичних осіб із таких виплат не сплачується.

Водночас декларування іноземних доходів залишається обов’язковим, щоб уникнути можливих штрафів.

Як уникнути подвійного оподаткування

Найбільше запитань виникає у тих українців, які дистанційно працюють на українські компанії, але постійно проживають у країнах ЄС.

Між Україною та більшістю європейських держав діють угоди про уникнення подвійного оподаткування. Якщо людина стала податковим резидентом, наприклад, Польщі, вона повинна задекларувати там свої доходи, отримані в Україні. При цьому вже сплачений в Україні ПДФО можна зарахувати в рахунок податкових зобов’язань у країні проживання.

Однак існують нюанси:

якщо ставка податку в країні проживання вища, ніж в Україні, доведеться доплатити різницю;

український військовий збір у багатьох країнах ЄС не зараховується як аналог прибуткового податку, тому його фактично не можна використати для зменшення податкових зобов’язань за кордоном.

Фахівці радять щороку отримувати в українській податковій довідку про статус податкового резидента України та за потреби подавати її європейським податковим органам. Водночас якщо людина безперервно проживає за кордоном уже понад три роки, підтвердити українське податкове резидентство буде значно складніше, адже країна проживання, найімовірніше, визнаватиме її своїм податковим резидентом.

Скільки податків треба сплачувати у популярних країнах ЄС та на чому можна зекономити — читайте у статті за посиланням.

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