Дефіцит кадрів в Україні та робота в Польщі: аналітики оцінили загрози для відбудови країни Сьогодні 15:06 — Особисті фінанси

Після війни посилиться конкуренція за працівників

Станом на кінець січня 2026 року в Польщі офіційно працювали 757,7 тис. громадян України, що становить майже 68% усіх працевлаштованих іноземців у країні. Загальна кількість іноземних працівників у Польщі перевищила 1,1 млн осіб, що на 7,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Такі дані наводить аналітичний центр міжнародної HR-компанії Gremi Personal із посиланням на Центральне статистичне управління Польщі (GUS).

Польська економіка дедалі більше залежить від іноземних працівників

За словами аналітиків, наведені показники свідчать про посилення залежності польської економіки від іноземної робочої сили, попри політичні дискусії щодо міграційної політики.

«Понад мільйон іноземних працівників — це вже не реакція на тимчасовий дефіцит кадрів, а структурна зміна польської економіки. Бізнес звик працювати в умовах, коли без іноземців неможливо забезпечити нормальне функціонування виробництва, логістики, будівництва, сфери послуг та сільського господарства», — зазначив Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Після війни посилиться конкуренція за працівників

За словами Кіріченка, ця тенденція матиме довгострокові наслідки для країн Центральної та Східної Європи, зокрема й для України.

«Після завершення війни Україна опиниться в ситуації, коли їй доведеться одночасно відбудовувати економіку, реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти та компенсувати демографічні втрати. Проте в цей самий час Польща, Німеччина, Чехія та інші країни також потребуватимуть працівників. Фактично розпочнеться конкуренція за одну й ту саму робочу силу», — стверджує Кіріченко.

Україна може зіткнутися з дефіцитом кадрів

Аналітики підкреслюють, що українці вже добре інтегровані у європейський ринок праці, знають мови, мають досвід роботи та не потребують тривалої адаптації.

Для роботодавців це означає менші витрати на інтеграцію порівняно із залученням працівників із більш віддалених країн.

Водночас, вони також звертають увагу, що Україна поки що практично не веде дискусії про те, як компенсувати можливий дефіцит робочої сили. Заяви існують лише на політичному рівні, а не на нормотворчо-прикладному.

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Тож, якщо після війни значна частина громадян обере роботу за кордоном, країна зіткнеться з нестачею працівників саме тоді, коли вони будуть найбільше потрібні для відновлення економіки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 липня 2026 року в Польщі набувають чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.

Так, право на безкоштовне проживання втратять представники так званих вразливих груп. Це українські жінки та їхні діти старше одного року, а також люди похилого віку, які отримують польські пенсії, навіть якщо вони становлять кілька сотень або навіть кілька десятків злотих.

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