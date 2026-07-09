Посвідчення водія в Україні видаватимуть на 5 та 15 років: постанова уряду Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Посвідчення водія видаватимуть на різний строк

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своєму Телеграм-каналі повідомив , що головна мета цих змін — поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху.

Що змінюється

Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

«Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження стану здоров’я кожні 15 років стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах», — зазначив Клименко.

Особливу увагу приділятимуть водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть посвідчення кожні 5 років із обов’язковим проходженням медичного огляду.

Що важливо знати водіям

Раніше видані посвідчення водія залишатимуться чинними до дати, зазначеної в документі.

Крім того, під час обміну посвідчення водія кожні 5 або 15 років повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що для кандидатів у водії запроваджується нова процедура під час складання теоретичного та практичного іспитів у сервісних центрах МВС. Відтепер, якщо в Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) відсутній відцифрований образ обличчя людини, перед початком теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС здійснить фотографування.

Під час складання теоретичного іспиту технічні засоби контролю, вмонтовані в екран монітора автоматизованого робочого місця, здійснюватимуть періодичне фотографування кандидата у водії.

Отримані зображення автоматично порівнюватимуться з відцифрованим образом обличчя, який міститься в Єдиному державному реєстрі МВС.

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