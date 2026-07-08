Під час теоретичного іспиту на права кандидатів фотографуватимуть: для чого це необхідно Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Фото: Практичний іспит на права у сервісному центрі МВС (Getty Images)

Для кандидатів у водії запроваджується нова процедура під час складання теоретичного та практичного іспитів у сервісних центрах МВС.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Кандидатів фотографуватимуть перед іспитом

Відтепер, якщо в Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) відсутній відцифрований образ обличчя людини, перед початком теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС здійснить фотографування.

Відцифрований образ обличчя разом із відомостями про кандидата внесуть до Єдиного державного реєстру МВС.

Як зазначають у МВС, це дасть змогу забезпечити належну ідентифікацію особи під час отримання адміністративної послуги та зробить процедуру складання іспитів більш прозорою.

Під час теоретичного іспиту проводитимуть додаткову перевірку

Під час складання теоретичного іспиту технічні засоби контролю, вмонтовані в екран монітора автоматизованого робочого місця, здійснюватимуть періодичне фотографування кандидата у водії.

Отримані зображення автоматично порівнюватимуться з відцифрованим образом обличчя, який міститься в Єдиному державному реєстрі МВС.

Таке рішення спрямоване на підтвердження особи, яка складає іспит, та мінімізацію ризиків стороннього втручання або порушення встановленої процедури.

«Звертаємо увагу, що кандидатам у водії не потрібно окремо звертатися до сервісного центру МВС лише для внесення відцифрованого образу обличчя до ЄДР МВС. Якщо така інформація відсутня в реєстрі, фотографування буде проведено безпосередньо перед початком теоретичного або практичного іспиту», — зазначили в МВС.

Нагадаємо, раніше в Головному сервісному центрі МВС нагадали про основні правила роботи системи Е-запису. Для складання теоретичного або практичного іспиту громадянин може здійснити новий запис не раніше ніж через 10 календарних днів після попереднього запису на відповідну послугу — на 11-й день.

Одна особа може здійснити не більше чотирьох реєстрацій через систему Е-запису протягом календарного місяця на всі види послуг ТСЦ МВС.

Тому якщо громадянин уже використав усі чотири доступні записи на інші послуги, записатися на складання іспиту через Е-запис він не зможе до настання нового календарного місяця.

Також Finance.ua розповідав , що у Верховній Раді готують підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Відповідний законопроєкт передбачає суттєве посилення відповідальності для водіїв за порушення швидкісного режиму. Законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», пропонує таку градацію штрафів:

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 40 км/год — 2040 грн;

понад 60 км/год — 2720 грн;

понад 80 км/год — 3400 грн;

перевищення п’ять і більше разів за рік — 17 000 грн.

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