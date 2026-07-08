У ЄС вилучили активи на 1 млн євро у справі про відмивання грошей через золоті злитки Сьогодні 18:16 — Особисті фінанси

Золото росте

Правоохоронні органи Франції та Італії за координації Євроюсту і за підтримки Європолу вилучили активи на суму 1 мільйон євро у межах розслідування справи щодо міжнародної злочинної мережі, яка відмивала кошти від наркоторгівлі через золоті злитки.

Розслідування відбувалось спільно з правоохоронними органами частково визнаного Косова, повідомляє Євроюст

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«За даними слідства, міжнародна злочинна мережа створила складну схему відмивання грошей, Незаконні доходи, отримані від наркоторгівлі у Франції, збиралися в одному з будинків в Італії та перетворювалися на золоті злитки. Це давало змогу приховати незаконне походження коштів та легко транспортувати їх до інших країн, зокрема до Косово, Туреччини та Марокко" — йдеться в повідомленні Євроюсту.

Всього впродовж 10 місяців зловмисники «відмили» щонайменше 18 млн євро.

Наразі в Італії триває розслідування щодо подружжя, яке організувало цю операцію з відмивання грошей. Їх заарештували у вересні 2025 року у Франції — тоді правоохоронці виявили понад 50 кілограмів золотих злитків, прихованих у таємному відсіку автомобіля.

Після аналізу вилучених матеріалів і додаткової інформації, отриманої від органів влади Косова, були виявлені додаткові банківські рахунки, бізнес-інтереси, нерухомість та дорогі автомобілі. Все це належало косовській подружній парі, яка проживала в Італії.

УНН За матеріалами:

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