Ціни на золото: найбільше падіння з 2013 року — причини Сьогодні 12:44 — Банківські метали

світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів

У вівторок ціни на золото були встановлені на рівні найбільшого квартального падіння з квітня 2013 року, оскільки невизначеність на Близькому Сході поступилася місцем очікуванням підвищення ставок у США для стримування підвищеної інфляції.

Спотова ціна на золото зросла на 0,2% до 4 026,17 доларів за унцію до 07:32 за Гринвічем, але з початку червня впала на 11,2%, що може бути четвертим поспіль місячним падінням. Ф’ючерси на золото в США з поставкою у серпні залишалися стабільними на рівні 4 040,60 доларів.

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Також очікувалося перше квартальне падіння цін на злитки з 2024 року та найбільше з червневого кварталу 2013 року, оскільки війна в Ірані призвела до різкого зростання цін на енергоносії, що підживлювало побоювання щодо інфляції та прогнози на підвищення процентних ставок.

Золото готується до найбільшого квартального падіння з 2013 року

«У вас висока інфляція, високі очікування щодо процентних ставок і сильний долар, і це переважає всі інші оптимістичні фактори, які зазвичай пов’язані зі зростанням цін на золото», — сказав Едвард Меїр, аналітик Marex.

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Хоча золото традиційно розглядається як захист від інфляції, воно втрачає свою привабливість в умовах високих процентних ставок. Трейдери очікують трьох підвищень ставки Федеральною резервною системою цього року та наразі оцінюють ймовірність підвищення у вересні приблизно в 64%.

Нагадаємо, попри корекцію цін на золото цього року, інтерес до дорогоцінного металу серед центральних банків не слабшає. Навпаки, більшість регуляторів планують збільшити золоті резерви, що може підтримати попит на дорогоцінний метал у найближчі роки.

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