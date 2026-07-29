Загальна сума збитків, завданих екології за тиждень, зросла на 50 млрд 35,19 млн грн Сьогодні 20:33 — Банківські метали

Загальна сума збитків, завданих екології України внаслідок російської збройної агресії, за період з 17 по 24 липня 2026 року, зросла на 50 млрд 35,19 млн грн.

Найбільша частка збитків припадає на руйнування та забруднення земельних ресурсів, а також на викиди шкідливих речовин в атмосферу під час пожеж на промислових та цивільних об’єктах.

За даними Державної екологічної інспекції України, основний обсяг нарахованих збитків за звітний тиждень зафіксовано за напрямом забруднення та засмічення земель — 47 млрд 759,42 млн грн. Зокрема:

Засмічення земель відходами руйнувань та боєприпасами — 47 млрд 648,8 млн грн;

Забруднення ґрунтів небезпечними речовинами — 110,62 млн грн.

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