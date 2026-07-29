0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Загальна сума збитків, завданих екології за тиждень, зросла на 50 млрд 35,19 млн грн

Банківські метали
24
Загальна сума збитків, завданих екології України внаслідок російської збройної агресії, за період з 17 по 24 липня 2026 року, зросла на 50 млрд 35,19 млн грн.
Найбільша частка збитків припадає на руйнування та забруднення земельних ресурсів, а також на викиди шкідливих речовин в атмосферу під час пожеж на промислових та цивільних об’єктах.
Загальна сума збитків, завданих екології за тиждень, зросла на 50 млрд 35,19 млн грн
За даними Державної екологічної інспекції України, основний обсяг нарахованих збитків за звітний тиждень зафіксовано за напрямом забруднення та засмічення земель — 47 млрд 759,42 млн грн. Зокрема:
  • Засмічення земель відходами руйнувань та боєприпасами — 47 млрд 648,8 млн грн;
  • Забруднення ґрунтів небезпечними речовинами — 110,62 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems