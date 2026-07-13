Ціна на золото падає на тлі побоювань закриття Ормузької протоки Сьогодні 10:40 — Банківські метали

світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів

Ціни на золото в понеділок, 13 липня, знизилися більш ніж на 1%.

Про це пише агентство Reuters

Причини

Побоювання щодо закриття Ормузької протоки призвели до різкого зростання цін на нафту, що знову посилило очікування підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією, спричиненою ескалацією на Близькому Сході.

Станом на 08:41 за київським часом спотова ціна на золото знизилася на 1,5% - до 4 060,36 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 130,98 долара.

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Збройні сили США та Ірану обмінялися масованими ударами. 12 липня Тегеран завдав ударів по американських об’єктах у країнах Перської затоки та заявив, що знову перекрив стратегічно важливу Ормузьку протоку. На цьому тлі ціни на нафту підскочили приблизно на 4%, долар і прибутковість казначейських облігацій США зросли, а фондові ринки в Азії продемонстрували падіння.

«Будь-який спалах насильства в Перській затоці супроводжується тиском на золото. Питання в тому, чи призведе фактичне або часткове закриття Ормузької протоки в подальшій перспективі до дефляційного ефекту, який насправді може надати підтримку золоту, якщо скорочення попиту призведе до зниження економічної активності», — сказав глобальний керівник з інституційних ринків у ABC Refinery Ніколас Фраппелл.

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