0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна на золото падає на тлі побоювань закриття Ормузької протоки

Банківські метали
104
світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів
світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів
Ціни на золото в понеділок, 13 липня, знизилися більш ніж на 1%.
Про це пише агентство Reuters.

Причини

Побоювання щодо закриття Ормузької протоки призвели до різкого зростання цін на нафту, що знову посилило очікування підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією, спричиненою ескалацією на Близькому Сході.
Станом на 08:41 за київським часом спотова ціна на золото знизилася на 1,5% - до 4 060,36 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 130,98 долара.
Читайте також
Збройні сили США та Ірану обмінялися масованими ударами. 12 липня Тегеран завдав ударів по американських об’єктах у країнах Перської затоки та заявив, що знову перекрив стратегічно важливу Ормузьку протоку. На цьому тлі ціни на нафту підскочили приблизно на 4%, долар і прибутковість казначейських облігацій США зросли, а фондові ринки в Азії продемонстрували падіння.
«Будь-який спалах насильства в Перській затоці супроводжується тиском на золото. Питання в тому, чи призведе фактичне або часткове закриття Ормузької протоки в подальшій перспективі до дефляційного ефекту, який насправді може надати підтримку золоту, якщо скорочення попиту призведе до зниження економічної активності», — сказав глобальний керівник з інституційних ринків у ABC Refinery Ніколас Фраппелл.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems