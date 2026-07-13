Ціна на золото падає на тлі побоювань закриття Ормузької протоки

Побоювання щодо закриття Ормузької протоки призвели до різкого зростання цін на нафту, що знову посилило очікування підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією, спричиненою ескалацією на Близькому Сході.
Станом на 08:41 за київським часом спотова ціна на золото знизилася на 1,5% - до 4 060,36 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 130,98 долара.
Збройні сили США та Ірану обмінялися масованими ударами. 12 липня Тегеран завдав ударів по американських об’єктах у країнах Перської затоки та заявив, що знову перекрив стратегічно важливу Ормузьку протоку. На цьому тлі ціни на нафту підскочили приблизно на 4%, долар і прибутковість казначейських облігацій США зросли, а фондові ринки в Азії продемонстрували падіння.
«Будь-який спалах насильства в Перській затоці супроводжується тиском на золото. Питання в тому, чи призведе фактичне або часткове закриття Ормузької протоки в подальшій перспективі до дефляційного ефекту, який насправді може надати підтримку золоту, якщо скорочення попиту призведе до зниження економічної активності», — сказав глобальний керівник з інституційних ринків у ABC Refinery Ніколас Фраппелл.