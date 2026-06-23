Золото стабілізувалося на тлі повідомлень про переговори між США та Іраном Сьогодні 12:15 — Банківські метали

світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів

Ціни на золото стабілізувалися після повідомлень про початковий прогрес у переговорах між США та Іраном щодо врегулювання конфлікту, який останні місяці суттєво впливав на світові ринки та енергетичний сектор.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість золота утримувалася поблизу позначки 4190 доларів за унцію після зростання майже на 1% за підсумками попередньої торгової сесії. Таким чином було перервано триденне зниження котирувань дорогоцінного металу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном, які відбулися минулими вихідними, були «дуже й дуже добрими». Водночас іранська сторона також повідомила про певний прогрес у діалозі.

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Одним із результатів переговорів стало створення каналу зв’язку між Тегераном і Вашингтоном для забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.

Крім того, США видали 60-денну ліцензію, яка дозволяє Ірану продавати визначені обсяги нафти на міжнародному ринку.

На цьому тлі нафтові котирування після попереднього зниження також демонстрували стабілізацію.

Станом на ранок у Сінгапурі спотова ціна золота становила 4191,27 долара за унцію. Срібло торгувалося на рівні 65,05 долара за унцію, тоді як ціни на платину та паладій майже не змінилися. Індекс долара Bloomberg також незначно знизився.

Раніше Finance.ua писав , що попри корекцію цін на золото цього року, інтерес до дорогоцінного металу серед центральних банків не слабшає. Навпаки, більшість регуляторів планують збільшити золоті резерви, що може підтримати попит на дорогоцінний метал у найближчі роки.

За даними опитування Всесвітньої ради із золота (World Gold Council, WGC) та компанії YouGov, 45% із 74 опитаних центральних банків планують нарощувати золоті резерви протягом наступного року. Це найвищий показник за весь час проведення дослідження з 2018 року.

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