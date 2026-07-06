Що буде із цінами на золото — JPMorgan знизив прогноз Сьогодні 18:36 — Банківські метали

Зливки золота

Інвестиційний банк JPMorgan знизив прогноз щодо зростання цін на золото. Аналітики пояснюють це тим, що попит з боку ключових покупців виявиться слабшим, ніж очікувалося раніше.

Про це пише Reuters

Тепер банк прогнозує, що у третьому кварталі цього року золото коштуватиме близько 4 300 доларів за унцію, а в четвертому — близько 4 500 доларів.

Ще 9 червня JPMorgan очікував, що до кінця року ціна золота може зрости до 6 000 доларів за унцію. Водночас аналітики зазначають, що ризики для нового прогнозу також залишаються, причому переважно у бік ще нижчих цін.

Причиною може стати більш раннє підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, якщо економічні показники влітку виявляться сильнішими за очікування.

Що прогнозують для інших дорогоцінних металів

Попри перегляд короткострокового прогнозу, JPMorgan зберігає позитивний довгостроковий погляд на золото. У банку вважають, що у 2027 році ціни можуть знову піти вгору завдяки закупівлям центральних банків і стабільному фізичному попиту.

Також аналітики очікують, що срібло коштуватиме в середньому 60−65 доларів за унцію. Ринок поступово відходить від дефіциту фізичного металу, який спостерігався торік, а співвідношення цін на золото та срібло має повернутися до більш звичних рівнів.

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Для платини JPMorgan прогнозує ціну близько 1 800 доларів за унцію наприкінці 2026 року та приблизно 1 950 доларів — наприкінці 2027-го. Зростання має підтримати ситуація з пропозицією, зокрема в Південній Африці.

Паладій, навпаки, залишатиметься під тиском. Банк очікує, що до кінця 2026 року його ціна становитиме близько 1 350 доларів за унцію, а у 2027 році — в середньому близько 1 300 доларів.

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