Банки рекордними темпами купуватимуть золото у 2026 році Сьогодні 20:20 — Банківські метали

Зливок золота

Попри корекцію цін на золото цього року, інтерес до дорогоцінного металу серед центральних банків не слабшає. Навпаки, більшість регуляторів планують збільшити золоті резерви, що може підтримати попит на дорогоцінний метал у найближчі роки.

Про це йдеться у публікації Bloomberg

Майже половина центробанків готується купувати золото

За даними опитування Всесвітньої ради із золота (World Gold Council, WGC) та компанії YouGov, 45% із 74 опитаних центральних банків планують нарощувати золоті резерви протягом наступного року. Це найвищий показник за весь час проведення дослідження з 2018 року.

Водночас лише один центробанк повідомив про намір скоротити свої запаси золота.

За останні три роки ціни на золото зросли більш, ніж удвічі. Одним із головних чинників зростання стали саме активні закупівлі з боку центральних банків. Проте частину здобутих позицій метал втратив цього року через зростання цін на енергоносії та очікування довшого періоду високих процентних ставок.

Втім, у WGC вважають, що нинішнє зниження цін може стати гарною нагодою для нових покупок. За словами керівника напрямку роботи з центробанками Шаокая Фана, у 2025 році багато регуляторів відкладали закупівлі через занадто високу вартість металу та чекали більш вигідного моменту.

Найбільш активні покупці

Основними потенційними покупцями золота залишаються центральні банки країн, що розвиваються. Серед них 53% очікують збільшення золотих резервів. Для порівняння, серед розвинених економік про такі плани заявили лише 18% регуляторів.

Часто такі закупівлі здійснюються в межах внутрішніх програм накопичення золота. У цьому випадку держави купують метал у власних золотодобувних компаній за національну валюту, не витрачаючи валютні резерви.

Читайте також Золото впало більш ніж на 2% на тлі згасання надій на мир на Близькому Сході

Половина центробанків, які планують купувати золото, мають намір використовувати саме такий механізм. Ще 38% готові фінансувати закупівлі шляхом продажу інших резервних активів.

Де зберігають золото

Найпопулярнішим місцем для зберігання золотих резервів залишається Банк Англії в Лондоні. Його використовують 57% опитаних центробанків.

Водночас дедалі більше регуляторів прагнуть диверсифікувати місця зберігання своїх запасів. За останній рік 9% центробанків збільшили обсяги золота, що зберігається всередині країни, а ще 10% розподілили резерви між кількома юрисдикціями. Для порівняння, торік такі показники становили лише 5% і 2% відповідно.

Експерти пояснюють цю тенденцію зростанням геополітичних ризиків. На цьому тлі альтернативні центри зберігання золота, зокрема Сінгапур і Гонконг, активно намагаються залучити центральні банки до розміщення резервів на своїх майданчиках.

Детально про те, як в Україні купити золото та як правильно зберігати зливки, розповідали у матеріалі за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.