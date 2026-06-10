Золото впало більш ніж на 2% на тлі згасання надій на мир на Близькому Сході Сьогодні 16:12 — Банківські метали

світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів

У середу ціна на золото впала більш ніж на 2% до мінімуму за понад два місяці, оскільки нові бойові дії на Близькому Сході затьмарили надії на вирішення американо-ізраїльської війни з Іраном, посилюючи занепокоєння щодо інфляції та підвищення процентних ставок.

Спотова ціна на золото знизилася на 2,1% до 4 172,44 долара за унцію до 08:49 за Гринвічем, що є найнижчим рівнем з 23 березня. Ф’ючерси на золото в США з поставкою в серпні знизилися на 2,1% до 4 195,60 долара.

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«Золото залишається жертвою зростаючих інфляційних ризиків, незважаючи на геополітичну напруженість, яка підживлює небажання ризикувати. Відновлені воєнні дії між США та Іраном по суті саботували зусилля щодо припинення війни», — сказав Лукман Отунуга, старший аналітик FXTM.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про здійснення ракетних атак та атак безпілотниками на військові бази США в Йорданії, Кувейті та Бахрейні у відповідь на американські удари по іранських цілях навколо Ормузької протоки.

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Ці зіткнення стали одним з найбільших обмінів бойовими діями з моменту укладення двома країнами угоди про припинення вогню у квітні.

З початку підтримуваної США війни з Іраном наприкінці лютого ціна на злитки нафти впала більш ніж на 20%. Конфлікт призвів до різкого зростання цін на нафту, що посилило побоювання щодо інфляції та підвищення процентних ставок. Хоча золото розглядається як захист від інфляції, вищі ставки зазвичай впливають на цей нерентабельний метал.

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Раніше Finance.ua писав : китайські геологи стверджують, що, можливо, виявили надзвичайний підземний скарб під золотим родовищем Вангу в центральному Китаї. За попередніми оцінками, родовище може містити понад 1000 метричних тонн золота, потенційна вартість якого оцінюється близько 85,9 мільярда доларів.

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