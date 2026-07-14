Вчені виявили невидиме золото, що ховається на морському дні (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

Вчені виявили невидиме золото, що ховається на морському дні (фото)

Японія знайшла потенційно ідеальне місце для будівництва комерційного підводного золотого рудника.

У затопленому вулканічному кратері біля південно-східного узбережжя Японії дослідники виявили чорні димарі та гідротермальні кургани, які активно кують величезну кількість золота, пише sciencealert.

Деталі

Вони не лише викидають крихітні зерна золота, але й створюють «невидиме золото», яке неможливо побачити неозброєним оком чи за допомогою стандартного мікроскопа.

Натомість золото загорнуте в матеріали морського дна. Концентрації золота в цьому конкретному підводному кратері є найвищими з усіх, знайдених у світі досі.

Відкриття опубліковано в журналі Scientific Reports — лише через кілька місяців після того, як міжнародна команда вчених попередила, що активні жерла морського дна необхідно захищати від комерційних гірничодобувних інтересів.

фото sciencealert.

Жерла Хіґасі-Аоґасіма були виявлені у 2015 році у виключній економічній зоні Японії, і донині залишається невідомим, скільки морського життя міститься в цих гідротермальних полях.

Скільки там золота

Дослідники з Університету Сідзуока, Університету Васеда та Токійського університету в Японії проаналізували зразки гірських порід з гідротермальних полів, розташованих приблизно за 350 кілометрів (217 миль) на південь від Токіо.

Використовуючи вторинно-іонну мас-спектрометрію (SIMS), яка є дуже чутливою до мізерних кількостей золота, дослідницька група виявила секретні родовища золота «надзвичайно високої якості».

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Ці невидимі наночастинки приховані всередині піриту — сульфідного мінералу, який може утворюватися з гарячих, багатих на метали рідин, що вивергаються з морського дна.

Пірит — це блискуча суміш заліза та сірки, і через свій зовнішній вигляд його часто називають «золотом дурнів». Але дурня обдурили, бо він думав, що його обдурили. Справжнє золото весь цей час ховалося всередині золота дурнів.

Як виявляється, золото може бути захоплене в піриті у вигляді наночастинок, або ж воно може міститися у вигляді окремих атомів, вбудованих у сам хімічний склад мінералу.

Обидві форми існують у кальдері Хіґаші-Аоґашіма.

Висновки

Автори дослідження роблять висновок, що пірит у цьому конкретному підводному кратері «наразі може мати найвищу концентрацію золота у світі».

Ця пляма також відносно неглибока порівняно з іншими золотодобивними джерелами, які Японія також планує розробляти.

Доступність та висока виробнича вартість, виміряна в кальдери Хіґаші-Аоґашіма, роблять її надзвичайно привабливою для майбутнього рудника.

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Сьогодні на дні океану немає жодної діючої комерційної золотої шахти, попри численні дискусії та дебати.

Вчені всього світу досі намагаються знайти спосіб дешевого та ефективного видобутку «невидимого золота» з матеріалів морського дна.

Раніше спроба створити підводну шахту біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї провалилася після того, як компанія, яка стояла за цим проектом, зіткнулася з фінансовими проблемами та протестами екологічних організацій.

Ще до цього дослідження вважалося, що гідротермальні поля Хіґасі-Аогасіма містять один з найвищих вмістів золота в сульфідах морського дна у світі. Виходячи з цього нового аналізу, схоже, що в цих родовищах навіть більше золота, ніж спочатку помітили.

Раніше китайські геологи стверджували , що, можливо, виявили надзвичайний підземний скарб під золотим родовищем Вангу в центральному Китаї. За попередніми оцінками, родовище може містити понад 1000 метричних тонн золота, потенційна вартість якого оцінюється близько 85,9 мільярда доларів.

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