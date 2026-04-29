Які центральні банки світу придбали найбільше золота за перший квартал

Які центральні банки світу придбали найбільше золота за перший квартал

У 1 кварталі 2026 року центральні банки світу збільшили обсяги золотих резервів. Чисті закупівлі офіційного сектору склали 244 тонни.

Це перевищує показник попереднього кварталу у 208 тонн, повідомляє Вloomberg.

Читайте також Де зараз вигідно купувати срібло та золото: які банки пропонують найкращі умови

Лідери

Найбільшими покупцями стали Польща, Узбекистан та Китай.

Нагадаємо, ціни на золото протягом року демонстрували коливання: досягли максимуму в січні, після чого у березні відбулося зниження. Фактором впливу стало зростання цін на енергоносії, що сформувало очікування щодо збереження або підвищення відсоткових ставок для стримування інфляції.

Вперше за довгий час ми спостерігаємо суттєву корекцію цін на золото. Це дозволило центральним банкам, які, можливо, чекали саме цієї можливості, втрутитися та набрати значну частину коштів. зауважив Джон Рід, головний стратег Всесвітньої золотої ради.

Хто продавав активи

Туреччина, росія та Азербайджан скоротили свої запаси сумарно приблизно на 115 тонн.

Причини продажу були різними: Туреччина спрямувала кошти на захист валюти та економіки; росія — на покриття дефіциту бюджету; Азербайджан — для повернення авуарів у встановлені межі.

29 квітня спотова ціна становить 4577,76 доларів за унцію. Максимальна ціна на золото цього року була зафіксована 29 січня на рівні 5600 доларів (5156,86 євро), після чого у березні відбулося падіння на 12%.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до $5400 за унцію (раніше — $4900). Goldman Sachs також прогнозує, що у 2026 році середній обсяг закупівель золота центральними банками становитиме близько 60 тонн. Найактивнішими покупцями залишаються центробанки країн, що розвиваються, які зменшують залежність від валютних резервів.

Подробиці Цікаво, що всередині ядра Землі лежить величезний запас золота та інших дорогоцінних металів, прихований глибоко під товстою земною корою та розпеченими шарами.Подробиці читайте тут.

Нагадаємо, на тлі зниження відсоткових ставок за депозитами та падіння національної валюти українці починають все більше цікавитися вкладами у банківське золото або срібло. Адже ціни на зливки банківських металів повсякчас зростають, причому не лише у гривневому, а й у доларовому еквіваленті.

