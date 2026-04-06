Місце для вашої реклами

Де зараз вигідно купувати срібло та золото: які банки пропонують найкращі умови

Купівля та продаж золота, джерело фото: pixabay
У світі спостерігається тенденція зростання цін на банківські дорогоцінні метали. За період з вересня 2022 року по січень 2026-го вартість тройської унції золота (тройська унція = 31,1 грама) зросла майже в 3,5 рази і досягла позначки 5600 доларів. Ще більше за цей період зросла вартість срібла. Наприкінці січня 2026 року вартість тройської унції срібла ненадовго перевищила 120 доларів; зростання з вересня 2022 року становило майже 6,7 раза.
Не дивно, що на тлі зниження відсоткових ставок за депозитами та падіння національної валюти українці починають все більше цікавитися вкладами у банківське золото або срібло. Адже ціни на зливки банківських металів повсякчас зростають, причому не лише у гривневому, а й у доларовому еквіваленті.
Що з банківських металів зараз пропонують українські банки? Finance.ua вдалося дізнатися.

Як було раніше

До повномасштабного вторгнення росії в Україну торгівлею зливками банківських металів займалися майже половина українських банків, а придбати їх можна було не лише у Києві чи обласних центрах, а й у будь-якому великому місті, де були присутні банківські відділення. Банки активно завозили із-за кордону золоті, срібні та платинові зливки відомих афінажних компаній. Деякі банки пропонували рідкісні зливки з паладію.
Золоті зливки пропонувалися таких номіналів: 1 г, 2 г, 2,5 г, 5 г, 10 г, 20 г, 1 тройська унція (31,1 г), 50 г, 100 г, 250 г, 500 грам.
Срібні зливки — 10 г, 20 г, 50 г, 100 г, 250 грам, 500 г та 1 кг.

Для того щоб придбати той чи інший зливок, потрібно було просто прийти до банку з грошима. Деякі банки для великих покупців банківських металів паралельно пропонували послугу оренди банківських комірок.

Що змінилося в лютому 2022 року

Все змінилося після того, як росія розпочала повномасштабну війну з Україною. У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Національний банк України видав Постанову № 18, якою, в тому числі, заборонив банкам купівлю зливків дорогоцінних металів у юридичних осіб. У такий спосіб було перекрито канал завезення зливків банківських металів з-за кордону. Тому незабаром запаси золотих і срібних зливків у банках вичерпалися. Деякі банки (в т.ч. і найбільші, наприклад Ощадбанк. — Ред.) заявили про призупинення роботи зі зливками банківських металів.
Що зараз пропонують банки

Наразі продаж банками зливків із золота та срібла здійснюється виключно за рахунок перепродажу того, що вони викуповують у населення. Такий процес передбачає наявність у банківському відділенні експерта, який добре знається на банківських металах, методах перевірки справжності та оцінки стану злитків. Таких фахівців у банківській системі не так багато, до того ж, для проведення всіх належних експертиз необхідна наявність спеціального обладнання. З цієї причини банки суттєво скоротили кількість відділень, де клієнти можуть продати золоті чи срібні зливки.
Так, у ПриватБанк зараз приймання (і подальший продаж) зливків із золота та срібла здійснюється у трьох відділеннях у Києві та одному у Львові.
А МТБ Банк проводить експертизу та купівлю лише у Києві та в Ужгороді. Продаж можливий також у головній філії в Одесі.
Наразі активно займаються скуповуванням та продажем зливків банківських металів такі банки:
  • ПриватБанк;
  • Індустріалбанк;
  • МТБ Банк;
  • Комінбанк.
Ціни на купівлю та продаж зливків у банків відрізняються досить суттєво. При цьому варто знати: що менший зливок, тим більша ціна за 1 грам металу.
Ще більша різниця між ціною, за якою банк скуповує зливки банківських металів та ціною, за якою реалізує клієнтам. Чим більше за вагою зливок, тим спред (різниця між ціною купівлі та продажу. — Ред.) буде нижчою. Наприклад, у МТБ Банк ціна продажу для однограмового золотого зливка — на 24% вища за ціну купівлі. Для стограмового ж зливка спред буде близько 19%.
Така різниця в ціні купівлі та продажу передбачає, що придбання банківських зливків — це інвестиція в майбутнє. А ціни на золото поки що зростають.
Через великий попит і недостатню пропозицію часто складно придбати потрібний зливок. Найбільш ходовіші зливки — 20 і 50-грамові — зазвичай розбирають миттєво, і застати їх дуже складно. Тому перед тим як придбати, бажано по телефону дізнатися про наявність потрібних зливків і забронювати їх на своє ім’я.

Що стосується зливків срібла, через більшу цінову доступність попит на них зашкалює, тому купити їх дуже складно. Їх рідко здають у банк.
Велике значення має те, в якому вигляді зливок здається в банк, його цілісність та наявність захисної упаковки. Якщо одні банки встановлюють єдину ціну купівлі зливка (залежно від його ваги), то, наприклад, у ПриватБанку зливки поділяються за трьома категоріями залежно від стану. Перша — найкращий стан, третя — найгірший. Для третьої категорії ПриватБанк встановив єдину ціну купівлі, незалежно від ваги зливка, що означає, що покупка фактично йде за ціною брухту.

Фінмоніторинг — на шляху до заповітного золотого зливка

Клієнти можуть вільно (у разі наявності, звичайно) придбати у банку золоті зливки вагою від 1 до 50 грамів. А ось зі стограмовим зливком складніше. Річ у тім, що його вартість виходить набагато вищою за 400 тис. гривень — порога, встановленого положенням про фінансовий моніторинг. Для того щоб купити стограмовий зливок золота, клієнт повинен надати в банк документи, що підтверджують законне походження коштів на купівлю. Без цього операція не відбудеться.
У деяких банках фінмоніторинг проводиться не тільки під час продажу, а й навіть при купівлі стограмового зливка. Через це часто власники таких зливків не здають їх у банк, а продають безпосередньо ювелірам, які виготовляють із них ювелірні вироби.
Станом на 20.03.2026
Номінал, гПриватБанк *МТБ БанкІндустріалбанкКомінбанк
купівля, гпродаж, гкупівля, гпродаж, гкупівля, гпродаж, гкупівля, гпродаж, г
1750592357600944067001000068009000
273108970754091656700985068008900
2,572758835750590306700979068008800
572408305722584856660894067808290
1072007975713081456630866066808000
2071557840703580106610857066707980
31,1 (унція)70757705691078406590818066607950
5070407575687576406580799066507550
10069457440635075706570795065507120
Finance.ua
Місце для вашої реклами
