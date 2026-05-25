У Китаї під землею виявлено колосальне родовище золота вагою 1000 тонн Сьогодні 06:57

Китайські геологи стверджують, що, можливо, виявили надзвичайний підземний скарб під золотим родовищем Вангу в центральному Китаї. За попередніми оцінками, родовище може містити понад 1000 метричних тонн золота, потенційна вартість якого оцінюється близько 85,9 мільярда доларів.

Відкриття було зроблено в повіті Пінцзян, що розташований у провінції Хунань. Через його масштаби вчені вже називають його надгігантським родовищем — термін, який зазвичай використовується для позначення найбільших і найзначніших знахідок мінералів.

Однак, хоча цифри вражають, експерти наголошують, що знахідка все ще вивчається. Лише частина золота була фізично підтверджена бурінням. Решта оцінки базується на комп’ютерних моделях, які передбачають, що може знаходитися глибше під землею. Зі збільшенням розвідувальних робіт загальна кількість видобутого золота може змінитися.

Що лежить під золотим родовищем Вангу

Золоте родовище Вангу розташоване під лісистими пагорбами в окрузі Пінцзян, районі, який давно привертає геологічний інтерес. Дослідники з Геологічного бюро провінції Хунань нещодавно виявили понад 40 золотоносних жил приблизно на глибині 2000 метрів під землею.

Тільки ці жили містять приблизно 300 метричних тонн підтвердженого золота. Ця цифра отримана в результаті прямого буріння та геологічного відбору проб, що робить її найнадійнішою частиною відкриття на даний момент.

Для дослідження глибших шарів дослідницька група використала передове тривимірне геологічне моделювання. Ці цифрові симуляції простежують структуру підземних жил до глибини близько 3000 метрів.

Попередні прогнози показують, що загальні ресурси золота в цьому районі можуть перевищувати 1000 метричних тонн. Деякі з кернів, взятих з місця буріння, навіть показують видиме золото, а зразки досягають концентрації близько 138 грамів золота на метричну тонну породи. Такі вмісти вважаються надзвичайно високими в сучасному гірничодобувному видобутку.

Незважаючи на ажіотаж навколо відкриття, експерти з видобутку корисних копалин закликають до обережності під час інтерпретації цифр.

У гірничодобувній промисловості існує чітка різниця між підтвердженими запасами та оціненими ресурсами. Запаси — це родовища, які були ретельно виміряні та доведено, що їхня економічна видобувність є вигідною. З іншого боку, ресурси часто залежать від обмежених даних та прогнозного моделювання.

На ділянці Вангу лише 300 метричних тонн, розташованих поблизу глибини 2000 метрів, були ретельно нанесені на карту та перевірені за допомогою детального буріння. Глибші прогнози залежать від меншої кількості свердловин та більшої кількості припущень щодо того, як продовжуються підземні формації.

Фахівці Всесвітньої золотої ради кажуть, що оцінку в 1000 тонн слід розглядати як попередню. Перш ніж можна буде підтвердити справжній розмір родовища, знадобляться додаткові дослідження буріння, відбору проб та економічної доцільності.

Аналітики зазначають, що якщо оцінка підтвердиться, Вангу може стати одним з найбільших родовищ золота, коли-небудь виявлених. Це зробить його однією з найважливіших знахідок золота в новітній історії.

