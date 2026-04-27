Ціна на нікель злетіла до дворічного максимуму — чому це важливо

Банківські метали
У понеділок, 27 квітня, ціни на нікель піднялися до максимального денного рівня за майже два роки.
Скорочення квот на видобуток в Індонезії — найбільшому виробнику — та глобальний дефіцит сірки погіршили прогнози щодо пропозиції металу, який використовується у виробництві акумуляторів.
Про це пише Bloomberg.
Ф’ючерси на Лондонській біржі металів зросли приблизно на 10% з початку війни з Іраном, що викликало різке зростання цін на сірку та посилило побоювання щодо збоїв у світовому видобутку, включаючи виробництво осаду змішаного гідроксиду в Індонезії та вилуговування міді в Африці.
Ціни на інші кольорові метали демонстрували неоднозначну динаміку, оскільки трейдери оцінювали шанси на завершення війни після появи повідомлення про те, що Іран запропонував США новий варіант відновлення роботи Ормузької протоки.
Видобуток нікелю в Індонезії вже перебуває під тиском після того, як країна різко скоротила квоту на видобуток, щоб підняти ціни на метал.
«Настрої на ринку нікелю залишаються позитивними, оскільки трейдери очікують на подальші каталізатори зростання, що вказують на істотне скорочення виробництва MHP (процес виробництва змішаного гідроксидного осаду)», — повідомили аналітики Jinrui Futures Co.
Ціна на нікель зросла на 1,8% до 19 350 доларів за тонну — максимальний показник з червня 2024 року, але станом на 5:13 ранку за київським часом знизилася до 19 260 доларів за тонну. Таким чином, максимальна ціна за кілограм металу становила 19,35 долара.

За матеріалами:
Finance.ua
