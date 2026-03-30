Як війна в Ірані впливає на торгівлю на найбільших світових ринках Сьогодні 14:15 — Фондовий ринок

Війна в Ірані спричинила хаос на фінансових ринках, через що деякі інвестори та маркет-мейкери неохоче ризикують, що ускладнює та здорожчує торгівлю.

Про це пише reuters

Жоден з найбільших світових ринків, від казначейських облігацій США до золота та валют, не залишився осторонь, кажуть інвестори та трейдери.

В Європі хедж-фонди, які зараз домінують у торгівлі облігаціями, додали до цієї динаміки, оскільки вони швидко розгорнули низку ставок цього місяця.

Думки експертів

Інвестори кажуть, що протягом останніх чотирьох тижнів їм часом було важко «отримати ціни» або виконати угоди, оскільки маркет-мейкери бояться застрягти з великими позиціями, які можуть швидко стати збитковими.

«Коли ми намагаємося торгувати, це займає більше часу. Маркет-мейкери хочуть, щоб ми були терплячішими, скоротили угоди на менші обсяги», — сказав Раджив Де Мелло, головний інвестиційний директор GAMA Asset Management, додавши, що розрив між ціною, за якою маркет-мейкери купують актив, і ціною, за якою вони його продають, збільшився. «Наслідком цього є те, що всі зменшили розміри своїх позицій».

Різні показники волатильності зросли до рівнів, що спостерігалися під час попередніх ринкових криз, зокрема для акцій облігацій, олії, золота.

Тріщини з’явилися навіть на зазвичай глибоких та ліквідних ринках державних облігацій, що є наріжним каменем світових фінансів, який сильно постраждав, оскільки інфляційні ризики лякають інвесторів.

Різниця між цінами купівлі та продажу на нещодавно випущені дворічні казначейські облігації США, що є ключовим показником глибини ринку та вартості транзакцій для найбільш широко торгуваних цінних паперів, тим часом збільшилася приблизно на 27% у березні порівняно з лютневими рівнями, згідно з даними Morgan Stanley, що свідчить про те, що дилери стягують вищу премію за ризик.

Золото

Ціна на золото, яке зазвичай вважається безпечною гаванню, цього місяця різко впала після рекордного зростання у 2025 році.

Мукеш Дейв, інвестиційний директор Aravali Asset Management, глобального арбітражного фонду, сказав, що бували дні, коли маркет-мейкери взагалі були відсутні, що свідчило про небажання здійснювати операції.

«Вони не хочуть заробляти гроші зараз, вони не хочуть втрачати гроші, перебуваючи на ринку. Якщо їм дати вибір, вони не хочуть бути на ринку», — сказав Дейв.

Нагадаємо, 28 лютого 2026 року міжнародна система безпеки увійшла в фазу нової військової ескалації, яка поширилася принаймні на євразійський регіон за участі Сполучених Штатів. США та Ізраїль ініціювали масштабну наступальну операцію проти Ірану, що стало чинником суттєвої трансформації регіонального балансу сил.

