Поляки хочуть купити частину найбільшої мережі АЗС України

Польська група Orlen зацікавлена в розширенні своєї присутності в Україні та веде переговори щодо можливої участі в «Укрнафті».
Про це під час пресконференції в четвер заявив президент компанії Іренеуш Фонфара, передає bankier.pl.

Український ринок є ключовим для Orlen

За словами очільника Orlen, український ринок має стратегічне значення для групи, зокрема для нафтопереробного заводу в Мажейкяї, який реалізує в Україні майже 18% своєї продукції.
«Ми віримо, що війна завершиться перемогою України. Ми хотіли б бути більш залученими до цього ринку, ніж зараз. Ми є одним із головних партнерів із постачання пального в Україну і хочемо посилювати свої позиції», — заявив Іренеуш Фонфара.
Він також повідомив, що з літа минулого року Orlen постачав в Україну приблизно одне судно газу на місяць.

Компанія веде переговори щодо «Укрнафти»

Наразі, за словами Фонфари, через погодні умови постачання тимчасово призупинені. Водночас компанія розраховує відновити допомогу партнерам із наповненням газових сховищ уже з червня.
«Ми продаємо близько півтора мільйона тонн нафтопродуктів на рік в Україні», — зазначив він.
Крім того, Orlen розпочав переговори щодо можливого залучення до «Укрнафти».
«Ми почали обговорення можливості нашої участі в „Укрнафті“. Ми перебуваємо в процесі як один із партнерів. Чи буде ця участь і якою саме вона буде — це питання переговорів з українською стороною. Але ще раз підкреслю: ми є одним із партнерів у цих переговорах», — сказав президент Orlen.

Orlen також розглядає розширення в Північній Америці

Фонфара також заявив про готовність компанії посилювати присутність у Північній Америці.
За його словами, Orlen уважно стежить за розвитком LNG-інфраструктури в Канаді, де відбувається зміщення LNG-портів на східне узбережжя та будується новий термінал. Компанія також аналізує ситуацію на ринку США.
«У зв’язку з цим ми шукаємо людину з досвідом роботи на цьому ринку. Остаточного рішення щодо кандидатури ще не ухвалено, але сподіваюся, що цей процес незабаром завершиться», — зазначив він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що польський бізнес заявляє про труднощі з роботою в Україні та скаржиться на втрату позицій у тендерах на користь турецьких компаній. Серед головних проблем підприємці називають корупцію, складні умови для інвестицій та недостатню підтримку з боку польських державних інституцій.
За матеріалами:

