Spotify монетизує ШІ: запуск генеративних реміксів підняв акції компанії на 16% Сьогодні 22:47 — Фондовий ринок

Стрімінгова платформа Spotify розпочала впровадження технологій генеративного штучного інтелекту, що вже позитивно позначилося на ринковій вартості компанії.

Про це повідомляє The Guardian.

Акції Spotify зросли після анонсу ШІ-інструментів

Протягом тижня ринкова вартість компанії підскочила на 16% на тлі анонсу нового платного інструменту, який дозволить передплатникам преміум-пакетів за додаткову плату легально створювати кавери та ремікси на базі ШІ, використовуючи каталоги виконавців зі згоди останніх.

Spotify співпрацює з Universal Music Group

Фінансовий успіх ініціативи забезпечено стратегічним партнерством із медіаконгломератом Universal Music Group.

Операційний директор Spotify Алекс Норстрем пояснив цей крок наміром монетизувати тренд і перевести ШІ-генерацію у правове поле.

Замість неконтрольованого піратства шведський техногігант пропонує комерційну модель, де одна ліцензована композиція може згенерувати тисячі унікальних варіацій, приносячи додатковий дохід як платформі, так і правовласникам.

Механізм монетизації поки не розкривають

Проте точний механізм розподілу прибутків та інтеграції ШІ-контенту наразі залишається комерційною таємницею.

У бізнес-середовищі вже виникають дискусії щодо довгострокових наслідків: автоматизовані ремікси ризикують перенаситити платформу та посилити внутрішню конкуренцію, що змусить навіть скептично налаштованих гравців індустрії пристати на умови Spotify.

Попри занепокоєння правозахисників, стрімке зростання капіталізації доводить, що ринок сприймає легальний генеративний ШІ як високоприбутковий драйвер для медіабізнесу.

Mind

