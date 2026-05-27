0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Wix готує скорочення до 20% штату на тлі збитку й ставок на ШІ

Фондовий ринок
8
Wix планує скоротити до 1000 людей
Wix планує скоротити до 1000 людей
Wix може розпочати хвилю скорочень і звільнити до 1000 співробітників в Ізраїлі та закордонних офісах упродовж найближчих місяців.
Про це повідомляє The Times of Israel та CTech.
Wix — це міжнародна ІТ-компанія та один із провідних світових розробників інструментів для створення, управління та розвитку вебсайтів. Wix заснована у 2006 році, а її капіталізація становить близько $2 млрд. Наразі компанія має представництва та R&D-центри у 17 країнах, загалом обслуговуючи понад 200 млн користувачів у всьому світі.

Плани Wix

Wix планує скоротити до 1000 людей, 20% штату, в закордонних офісах, зокрема в Ізраїлі. Наприкінці березня в компанії працювали 5277 співробітників, 60% з яких перебуває в Ізраїлі.
У Wix є й велика команда в Україні — понад 500 людей, однак чи торкнуться можливі скорочення українського офісу, наразі не відомо. Компанія публічно план не коментувала.
Раніше після пандемії Wix уже скорочувала кілька сотень працівників, переважно в підтримці та сервісі. Тепер, як очікується, зміни можуть зачепити всі департаменти.

Фінансові результати компанії

У першому кварталі Wix зафіксувала чистий збиток $57,5 млн після кількох прибуткових кварталів. Водночас дохід зріс на 14% — до $541 млн. Грошовий потік знизився на 21% — до $112 млн.
Операційні витрати за квартал зросли на 50% — до $423 млн. У березні компанія також запустила програму викупу акцій на $1,6 млрд. Після цього її грошові резерви скоротилися до $900 млн.
За останній рік Wix посилила ставки на ШІ-напрям. Вона купила ізраїльські стартапи Base44 і Hour One, щоб додати у свої продукти генерацію коду, контенту й відео. Але така трансформація вимагає великих витрат на маркетинг, інфраструктуру та обчислення.
За матеріалами:
vctr.media
РоботаШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems