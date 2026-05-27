Wix готує скорочення до 20% штату на тлі збитку й ставок на ШІ
Wix може розпочати хвилю скорочень і звільнити до 1000 співробітників в Ізраїлі та закордонних офісах упродовж найближчих місяців.
Про це повідомляє The Times of Israel та CTech.
Wix — це міжнародна ІТ-компанія та один із провідних світових розробників інструментів для створення, управління та розвитку вебсайтів. Wix заснована у 2006 році, а її капіталізація становить близько $2 млрд. Наразі компанія має представництва та R&D-центри у 17 країнах, загалом обслуговуючи понад 200 млн користувачів у всьому світі.
Плани Wix
Wix планує скоротити до 1000 людей, 20% штату, в закордонних офісах, зокрема в Ізраїлі. Наприкінці березня в компанії працювали 5277 співробітників, 60% з яких перебуває в Ізраїлі.
У Wix є й велика команда в Україні — понад 500 людей, однак чи торкнуться можливі скорочення українського офісу, наразі не відомо. Компанія публічно план не коментувала.
Раніше після пандемії Wix уже скорочувала кілька сотень працівників, переважно в підтримці та сервісі. Тепер, як очікується, зміни можуть зачепити всі департаменти.
Фінансові результати компанії
У першому кварталі Wix зафіксувала чистий збиток $57,5 млн після кількох прибуткових кварталів. Водночас дохід зріс на 14% — до $541 млн. Грошовий потік знизився на 21% — до $112 млн.
Операційні витрати за квартал зросли на 50% — до $423 млн. У березні компанія також запустила програму викупу акцій на $1,6 млрд. Після цього її грошові резерви скоротилися до $900 млн.
За останній рік Wix посилила ставки на ШІ-напрям. Вона купила ізраїльські стартапи Base44 і Hour One, щоб додати у свої продукти генерацію коду, контенту й відео. Але така трансформація вимагає великих витрат на маркетинг, інфраструктуру та обчислення.
