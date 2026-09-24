Глава JPMorgan прогнозує зростання глобальних інвестицій у ШІ до $1 трлн у 2027 році

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон прогнозує, що в 2027 році витрати компаній на розвиток штучного інтелекту можуть досягти $1 трлн, тоді як у 2026 році вони становитимуть близько $700 млрд, а у 2025 році оцінювалися приблизно у $300 млрд.

Про це керівник найбільшого американського банку за обсягом активів заявив в інтерв’ю CNBC.

За словами Даймона, масштабні інвестиції у штучний інтелект уже підтримують економічне зростання, оскільки технологічні компанії активно наймають працівників, будують нові виробничі потужності та електростанції, закуповують обладнання й матеріали для розвитку необхідної інфраструктури.

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Водночас стрімке збільшення капітальних витрат може посилювати інфляційний тиск через зростання попиту на робочу силу, енергоресурси та промислову продукцію.

У довгостроковій перспективі, на думку Даймона, штучний інтелект може мати протилежний ефект — сприяти зниженню витрат завдяки підвищенню продуктивності праці та ефективності бізнес-процесів.

Даймон порівняв нинішній бум ШІ з розвитком інтернету

Глава JPMorgan застеріг від передчасних висновків щодо того, які компанії отримають найбільші переваги від стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Він порівняв нинішню ситуацію з інтернет-бумом, коли значна частина відомих технологічних компаній не виправдала очікувань інвесторів, тоді як маловідомі на той момент учасники ринку згодом перетворилися на глобальних технологічних гігантів.

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Даймон також звернув увагу на те, що традиційні показники окупності інвестицій не завжди дозволяють повною мірою оцінити економічну доцільність витрат на впровадження ШІ.