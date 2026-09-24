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Глава JPMorgan прогнозує зростання глобальних інвестицій у ШІ до $1 трлн у 2027 році

Фондовий ринок
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Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон прогнозує, що в 2027 році витрати компаній на розвиток штучного інтелекту можуть досягти $1 трлн, тоді як у 2026 році вони становитимуть близько $700 млрд, а у 2025 році оцінювалися приблизно у $300 млрд.
Про це керівник найбільшого американського банку за обсягом активів заявив в інтерв’ю CNBC.
За словами Даймона, масштабні інвестиції у штучний інтелект уже підтримують економічне зростання, оскільки технологічні компанії активно наймають працівників, будують нові виробничі потужності та електростанції, закуповують обладнання й матеріали для розвитку необхідної інфраструктури.
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Водночас стрімке збільшення капітальних витрат може посилювати інфляційний тиск через зростання попиту на робочу силу, енергоресурси та промислову продукцію.
У довгостроковій перспективі, на думку Даймона, штучний інтелект може мати протилежний ефект — сприяти зниженню витрат завдяки підвищенню продуктивності праці та ефективності бізнес-процесів.

Даймон порівняв нинішній бум ШІ з розвитком інтернету

Глава JPMorgan застеріг від передчасних висновків щодо того, які компанії отримають найбільші переваги від стрімкого розвитку штучного інтелекту.
Він порівняв нинішню ситуацію з інтернет-бумом, коли значна частина відомих технологічних компаній не виправдала очікувань інвесторів, тоді як маловідомі на той момент учасники ринку згодом перетворилися на глобальних технологічних гігантів.
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Даймон також звернув увагу на те, що традиційні показники окупності інвестицій не завжди дозволяють повною мірою оцінити економічну доцільність витрат на впровадження ШІ.
За його словами, для багатьох компаній використання штучного інтелекту може стати необхідною умовою збереження конкурентоспроможності, навіть якщо безпосередній фінансовий результат від таких інвестицій буде складно визначити.
За матеріалами:
borgexpert
ІнвестиціїШІ
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