Гендиректор Citigroup попередила про нові кіберризики через розвиток ШІ Сьогодні 18:00 — Технології&Авто Генеральна директорка Citigroup Джейн Фрейзер на Катарському економічному форумі у Нью-Йорку, www.bloomberg.com

Компанії по всьому світу активно посилюють кіберзахист, оскільки розвиток моделей штучного інтелекту підвищує ризик кібератак.

Про це заявила генеральна директорка Citigroup Джейн Фрейзер на Катарському економічному форумі у Нью-Йорку, передає Bloomberg.

Компанії посилюють кіберзахист

За словами Фрейзер, компанії зараз змагаються за те, щоб захистити та посилити всі периметри своїх систем.

Раніше цього року компанія Anthropic представила модель Mythos. У компанії попередили, що система може започаткувати нову еру кіберризиків.

Фрейзер назвала появу цієї моделі тривожним моментом у розвитку штучного інтелекту.

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Після презентації Mythos міністр фінансів США Скотт Бессент і тодішній голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл скликали керівників найбільших компаній Волл-стріт на зустріч. Вони закликали топменеджерів підготувати свої системи до роботи з потужнішими моделями ШІ.

Відтоді штучний інтелект, зокрема розроблений Google та Anthropic, ненавмисно здійснював злами корпоративних систем. Це спричинило нові попередження з боку керівників технологічних компаній.

Дефіцит енергії став новим обмеженням для ШІ

За словами Фрейзер, у розвитку технології вузьке місце змістилося з чипів на енергію, необхідну для роботи систем штучного інтелекту.

«Вузьке місце перемістилося від чипів до енергії. І ми бачимо величезний попит на енергію в усьому світі», — сказала вона.

Прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що країна працює з компаніями у сфері штучного інтелекту над відповідальними інвестиціями. За його словами, заходи безпеки у сфері ШІ все ще перебувають на стадії розробки.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що генеральний директор компанії Anthropic Даріо Амодей закликав компанії, що займаються штучним інтелектом, уповільнити темпи нарощування можливостей нових моделей на тлі дедалі більших побоювань щодо зловживання ними.