Гендиректор Citigroup попередила про нові кіберризики через розвиток ШІ

Після презентації Mythos міністр фінансів США Скотт Бессент і тодішній голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл скликали керівників найбільших компаній Волл-стріт на зустріч. Вони закликали топменеджерів підготувати свої системи до роботи з потужнішими моделями ШІ.
Відтоді штучний інтелект, зокрема розроблений Google та Anthropic, ненавмисно здійснював злами корпоративних систем. Це спричинило нові попередження з боку керівників технологічних компаній.
За словами Фрейзер, у розвитку технології вузьке місце змістилося з чипів на енергію, необхідну для роботи систем штучного інтелекту.
«Вузьке місце перемістилося від чипів до енергії. І ми бачимо величезний попит на енергію в усьому світі», — сказала вона.
Прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що країна працює з компаніями у сфері штучного інтелекту над відповідальними інвестиціями. За його словами, заходи безпеки у сфері ШІ все ще перебувають на стадії розробки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що генеральний директор компанії Anthropic Даріо Амодей закликав компанії, що займаються штучним інтелектом, уповільнити темпи нарощування можливостей нових моделей на тлі дедалі більших побоювань щодо зловживання ними.
На його думку, ШІ-компанії повинні добровільно співпрацювати для встановлення стандартів, у той час коли дедалі більше американських законодавців закликають до запровадження нових правил регулювання систем на основі штучного інтелекту.