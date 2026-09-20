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Кібербезпека стане наступним великим хітом ШІ після програмування — гендиректор Nvidia

Технології&Авто
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Штучний інтелект
Штучний інтелект, Фото: magnific
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг прогнозує, що кібербезпека стане новим головним драйвером розвитку штучного інтелекту після написання коду. На його думку, технологічні компанії розглядають цей напрям як одну з найбільших бізнес-можливостей для всієї галузі.
Про це очільник технологічного гіганта заявив під час виступу на конференції Goldman Sachs, передає Business Insider.
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За словами Хуанга, бізнес дедалі активніше використовуватиме штучний інтелект для автоматичного виявлення вразливостей у програмному забезпеченні та захисту від цифрових загроз.
Керівник Nvidia наголосив, що кібербезпека є природним продовженням розробки софту.
«Похідною від програмування, звичайно, є пошук помилок. А похідною від цього, що становить дуже великий ринок, є кібербезпека», — зазначив Дженсен Хуанг.
Він також підкреслив ключову відмінність між асистентами для кодингу та системами захисту.
Якщо помічники програміста реагують лише на конкретні запити користувачів, то ШІ-рішення для кібербезпеки працюють безперервно.
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Це означає, що компанії платитимуть за їхнє цілодобове функціонування, створюючи стабільний потік доходів для розробників.
Прогноз Nvidia збігається із загальним трендом ринку. Зі свого боку фінансова директорка OpenAI Сара Фріар також заявила, що її компанія розглядає напрям кібербезпеки як значну «комерційну можливість».
Nvidia вже активно посилює власні позиції у сфері безпеки. Компанія оголосила про партнерство з CrowdStrike, Cisco та Palantir для спільної розробки інструментів захисту на базі штучного інтелекту.
Водночас дослідники з Anthropic попереджають, що неконтрольований розвиток алгоритмів може створити нові загрози через можливість проведення більш витончених кібератак.
За матеріалами:
dev.ua
ШІ
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