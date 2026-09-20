Кібербезпека стане наступним великим хітом ШІ після програмування — гендиректор Nvidia 20.09.2026, 00:17 — Технології&Авто Штучний інтелект, Фото: magnific

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг прогнозує, що кібербезпека стане новим головним драйвером розвитку штучного інтелекту після написання коду. На його думку, технологічні компанії розглядають цей напрям як одну з найбільших бізнес-можливостей для всієї галузі.

Про це очільник технологічного гіганта заявив під час виступу на конференції Goldman Sachs, передає Business Insider.

Читайте також Штучний інтелект створює нові ризики для світової фінансової системи

За словами Хуанга, бізнес дедалі активніше використовуватиме штучний інтелект для автоматичного виявлення вразливостей у програмному забезпеченні та захисту від цифрових загроз.

Керівник Nvidia наголосив, що кібербезпека є природним продовженням розробки софту.

«Похідною від програмування, звичайно, є пошук помилок. А похідною від цього, що становить дуже великий ринок, є кібербезпека», — зазначив Дженсен Хуанг.

Він також підкреслив ключову відмінність між асистентами для кодингу та системами захисту.

Якщо помічники програміста реагують лише на конкретні запити користувачів, то ШІ-рішення для кібербезпеки працюють безперервно.

Читайте також Якою інформацією не варто ділитися зі штучним інтелектом

Це означає, що компанії платитимуть за їхнє цілодобове функціонування, створюючи стабільний потік доходів для розробників.

Прогноз Nvidia збігається із загальним трендом ринку. Зі свого боку фінансова директорка OpenAI Сара Фріар також заявила, що її компанія розглядає напрям кібербезпеки як значну «комерційну можливість».

Nvidia вже активно посилює власні позиції у сфері безпеки. Компанія оголосила про партнерство з CrowdStrike, Cisco та Palantir для спільної розробки інструментів захисту на базі штучного інтелекту.