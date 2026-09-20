Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг прогнозує, що кібербезпека стане новим головним драйвером розвитку штучного інтелекту після написання коду. На його думку, технологічні компанії розглядають цей напрям як одну з найбільших бізнес-можливостей для всієї галузі.
Про це очільник технологічного гіганта заявив під час виступу на конференції Goldman Sachs, передає Business Insider.
Це означає, що компанії платитимуть за їхнє цілодобове функціонування, створюючи стабільний потік доходів для розробників.
Прогноз Nvidia збігається із загальним трендом ринку. Зі свого боку фінансова директорка OpenAI Сара Фріар також заявила, що її компанія розглядає напрям кібербезпеки як значну «комерційну можливість».
Nvidia вже активно посилює власні позиції у сфері безпеки. Компанія оголосила про партнерство з CrowdStrike, Cisco та Palantir для спільної розробки інструментів захисту на базі штучного інтелекту.
Водночас дослідники з Anthropic попереджають, що неконтрольований розвиток алгоритмів може створити нові загрози через можливість проведення більш витончених кібератак.