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Trek представила новий міський електровелосипед Inbound+ з запасом ходу до 85 км (фото)

Технології&Авто
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Електровелосипед Inbound+
Електровелосипед Inbound+
Американська компанія Trek випустила новий електровелосипед Inbound+, який орієнтований на щоденні міські поїздки. Модель вже доступна в Європі та пропонується у семи конфігураціях із двома варіантами рам — класичною та низькою.
Про це пише NotebookCheck.
Inbound+ оснащений мотором Bosch Hub Line потужністю 250 Вт, який забезпечує допомогу при швидкості до 25 км/год та крутний момент до 85 Нм.
Для живлення новинки передбачено два варіанти акумуляторів Bosch PowerTube — на 360 Вт·год та 600 Вт·год.
У першому випадку запас ходу становить близько 50 км, у другому — до 85 км на одному заряді.
Рама Inbound+ виготовлена з алюмінію Alpha Smooth
Рама Inbound+ виготовлена з алюмінію Alpha Smooth
Конструкція велосипеда включає жорстку алюмінієву вилку та покришки Bontrager Giron Comp.
За гальмування відповідають гідравлічні дискові гальма, а замість традиційного ланцюга використовується ремінний привід Gates Sidetrack, що знижує потребу в обслуговуванні.
За гальмування відповідають гідравлічні дискові гальма
За гальмування відповідають гідравлічні дискові гальма
Рама Inbound+ виготовлена з алюмінію Alpha Smooth, вага якої становить 18,4 кг. Максимальне навантаження, яке вона може витримати, становить 136 кг.
Велосипед обладнаний дисплеєм Bosch Purion, який показує рівень заряду, швидкість та інші параметри.
Inbound+ оснащений мотором Bosch Hub Line
Inbound+ оснащений мотором Bosch Hub Line
Серед додаткових елементів — регульований винос керма, кріплення SP Connect, інтегровані світлодіодні фари та крила.
Inbound+ доступний у 4 кольорах
Inbound+ доступний у 4 кольорах
Inbound+ доступний у кольорах Dark Star, Lavender Haze, Buff Beige та Desert Sage. Ціна стартує від €2 099. Продажі вже відкриті на офіційному сайті Trek.
За матеріалами:
mezha.media
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