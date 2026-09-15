ПАРТНЕРСЬКА S1 REIT запустила відкритий продаж сертифікатів нового фонду S1 ДНК Сьогодні 11:10 — Нерухомість S1 REIT запустила відкритий продаж сертифікатів нового фонду S1 ДНК

Інвестиційна компанія S1 REIT оголосила про початок відкритих продажів сертифікатів нового фонду S1 Дохідна нерухомість Києва . Його портфель поєднує квартири у вже діючому прибутковому будинку та нерухомість на етапі девелопменту. Мінімальна перша інвестиція — від 122 тис. грн, доінвестування — від 1 тис. грн.

S1 ДНК став новим форматом у продуктовій лінійці S1 REIT. Попередні фонди компанії були побудовані переважно за принципом «один фонд — один об’єкт». У новому фонді інвестор отримує частку в портфелі нерухомості, який на старті охоплює два прибуткові будинки Standard One у різних районах Києва.

Перша частина портфеля — квартири у S1 ВДНГ. Це введений в експлуатацію прибутковий будинок, квартири якого здаються в оренду і вже генерують операційний дохід.

Друга частина — активи у S1 Obolon, який перебуває на фінальній стадії девелопменту. Їхня роль у структурі фонду — потенціал капіталізації внаслідок зміни вартості нерухомості в процесі завершення будівництва та подальшої експлуатації.

Саме поєднання цих двох складових лежить в основі моделі S1 ДНК: поточний дохід від працюючої нерухомості доповнюється потенціалом зростання вартості активів фонду. Стратегія передбачає, що надалі портфель може розширюватися новими об’єктами прибуткової нерухомості столиці.

«Я радий, що нам вдалось домовитись про купівлю додаткових квартир в прибутковому будинку S1 ВДНГ та S1 Оболонь. Таким чином, ми створили новий фонд, який є свого роду інвестиційним „пакетом“ активів з різними властивостями. Це дає більше захисту інвестору, хорошу дохідність та прийнятну доступність. Тож пропонуємо доєднуватись і купувати разом з нами ексклюзивну дохідну нерухомість столиці вклавши всього від 3000 дол США», — зазначає Ігор Гіфес, СЕО S1 REIT.

Запланована дохідність фонду становить 9% річних у доларах США з урахуванням дивідендної та капіталізаційної складових. Дивідендні виплати передбачені щомісяця. Загальний обсяг емісії S1 ДНК — 100 млн грн.

За словами компанії, одним із факторів запуску нового формату став попит на інвестиції в уже працюючу дохідну нерухомість. На початку літа S1 REIT повідомила про повний продаж первинного випуску фонду S1 ВДНГ. Новий продукт дозволив перейти від інвестування в один окремий будинок до портфельної моделі.

«Щоб інвестувати в дохідну нерухомість, більше не обов’язково купувати квартиру чи апартамент та самостійно займатися орендою. S1 ДНК дає доступ одразу до диверсифікованого портфеля прибуткових будинків столиці під професійним управлінням. І все це — з порогом входу нижчим за вартість одного квадратного метра в новобудові», — зазначає комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

На відміну від прямої купівлі квартири для подальшої здачі в оренду, операційне управління активами фонду — пошук орендарів, експлуатація та обслуговування нерухомості — здійснює професійна команда.

S1 REIT входить до S1 Group та працює з дохідною житловою і комерційною нерухомістю. У структурі групи Standard One відповідає за девелопмент, а S1 Property — за професійне управління нерухомістю.