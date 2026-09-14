Новобудови восени можуть подорожчати на 3−5% (думка експерта) Сьогодні 21:00 — Нерухомість Новобудови восени можуть подорожчати на 3−5% (думка експерта)

У вересні-жовтні середня ціна квадратного метра у найбільш популярних новобудовах може зрости щонайменше на 3−5%.

Найбільш імовірним таке підвищення є у житлових комплексах, готовність яких перевищує 50%, а введення в експлуатацію заплановане до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на комерційну директорку будівельної компанії GAZDA Маріанну Бігунець.

Читайте також Де найдешевші однокімнатні квартири: ціни за регіонами

За оцінками аналітиків GAZDA, перегляд вартості можливий і в проєктах, що перебувають на більш ранніх етапах будівництва. Насамперед це стосується об’єктів, де роботи виконуються відповідно до графіка, без затримок, а потенційні покупці можуть бачити стабільний прогрес будівництва.

Одним із ключових факторів, що впливатиме на ціни, залишається собівартість будівництва. На неї тиснуть пошкодження виробничої та складської інфраструктури, складніша логістика, перебої з постачанням та необхідність заміщувати частину українських матеріалів дорожчими імпортними аналогами.

За оцінками компанії, у західних областях лише за перші вісім місяців року собівартість будівництва квадратного метра збільшилася приблизно на 10%.

«Це не означає, що вартість житла для покупця автоматично збільшується на ті самі 10%: частину подорожчання девелопери можуть певний час компенсувати власним прибутком, структурою закупівель чи вже сформованими запасами матеріалів. Однак подальше зростання витрат звужує можливості такого стримування, а отже, дедалі сильніше підштовхуватиме забудовників до перегляду вартості квадратного метра вже найближчим часом», — пояснила Маріанна Бігунець.