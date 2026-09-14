Новобудови восени можуть подорожчати на 3−5% (думка експерта)

За оцінками аналітиків GAZDA, перегляд вартості можливий і в проєктах, що перебувають на більш ранніх етапах будівництва. Насамперед це стосується об’єктів, де роботи виконуються відповідно до графіка, без затримок, а потенційні покупці можуть бачити стабільний прогрес будівництва.
Одним із ключових факторів, що впливатиме на ціни, залишається собівартість будівництва. На неї тиснуть пошкодження виробничої та складської інфраструктури, складніша логістика, перебої з постачанням та необхідність заміщувати частину українських матеріалів дорожчими імпортними аналогами.
За оцінками компанії, у західних областях лише за перші вісім місяців року собівартість будівництва квадратного метра збільшилася приблизно на 10%.
«Це не означає, що вартість житла для покупця автоматично збільшується на ті самі 10%: частину подорожчання девелопери можуть певний час компенсувати власним прибутком, структурою закупівель чи вже сформованими запасами матеріалів. Однак подальше зростання витрат звужує можливості такого стримування, а отже, дедалі сильніше підштовхуватиме забудовників до перегляду вартості квадратного метра вже найближчим часом», — пояснила Маріанна Бігунець.
Водночас найпомітніше зростання цін може торкнутися вже готових житлових комплексів та будинків, які мають завершити восени. Саме на такі об’єкти, за прогнозом експертів, припадатиме значна частина так званого «тактичного» попиту, сформованого війною.