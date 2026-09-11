В Україні пропонують запровадити 10-річну гарантію на якість житла Сьогодні 12:18 — Нерухомість Якщо власник протягом 10-річного гарантійного строку виявить недоліки, він має повідомити про них замовника будівництва.

Кабінет Міністрів планує запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об’єктів нерухомості.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд підтримав ініціативу Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об’єктів нерухомості — від моменту прийняття їх в експлуатацію. Для запровадження цих змін пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та законів України „Про регулювання містобудівної діяльності“ і „Про захист прав споживачів“», — сказано в повідомленні.

Міністерство пропонує запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість об’єкта.

«Якщо протягом цього часу власник виявить недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, він зможе вимагати від замовника будівництва їх усунути. Якщо власник усуне недоліки самостійно, замовник має відшкодувати ці витрати», — пояснила заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Наталія Козловська.

Хто відповідатиме за якість нерухомості

За якість об’єкта протягом гарантійного строку відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник.

Нові правила стосуватимуться завершених об’єктів, прийнятих в експлуатацію, за винятком об’єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, та окремих об’єктів з незначними наслідками СС1, роботи на яких виконувалися господарським способом.

Як це працюватиме після прийняття змін

Якщо власник протягом 10-річного гарантійного строку виявить недоліки, він повідомляє про них замовника будівництва.

Недоліки, які впливають на можливість нормально користуватися нерухомістю, підтверджує звітом сертифікований фахівець за результатами обстеження.

Замовник будівництва протягом 30 днів має запропонувати, як і в які строки усунути недоліки або надати обґрунтовану відмову.

Власник погоджує запропонований спосіб або відмовляється від нього протягом 7 днів.

Після погодження замовник усуває недоліки у визначені строки.

Власник також може усунути їх самостійно або залучити інших фахівців. У такому разі замовник будівництва має повністю компенсувати витрати на ремонт.

Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав , що Кабінет Міністрів підтримав зміни до законодавства, що посилюють захист прав споживачів на ринку нерухомості.

Проєкт Закону «Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України щодо надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в установленому порядку в експлуатацію» передбачає, що забудовник або його правонаступник нестимуть відповідальність за якість об’єкта протягом тривалого часу після введення його в експлуатацію. Зокрема, вони мають усунути недоліки або компенсувати витрати, якщо власник самостійно виконав ремонт.