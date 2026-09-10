Новий податок на купівлю житла в Греції — ставка зросте у 5 разів Сьогодні 06:07 — Нерухомість Нерухомість у Греції

Уряд Греції планує у п’ять разів підвищити податок на передачу житлової нерухомості — з нинішніх 3% до 15%. Нові правила мають запрацювати з 2027 року та потенційно стосуватимуться й українців.

Про відповідне рішення оголосив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час виступу на 90-й Міжнародній виставці в Салоніках. 7 вересня уряд опублікував детальне роз’яснення щодо запланованих податкових змін.

Влада пояснює нововведення прагненням обмежити додатковий попит на житло з боку покупців із третіх країн. За оцінкою уряду, такий попит сприяє зростанню цін на нерухомість і погіршує її доступність для людей, які постійно проживають у Греції.

Як зміниться податок на купівлю житла

Наразі базова ставка податку на передачу нерухомості в Греції становить 3% від податкової вартості об’єкта. З урахуванням муніципального збору фактичне податкове навантаження сягає 3,09%.

Для покупців, на яких поширюватимуться нові правила, ставка становитиме 15%, або близько 15,45% з урахуванням муніципального збору.

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Наприклад, при купівлі квартири вартістю 300 тис. євро податкове навантаження може зрости приблизно:

з 9,3 тис. євро до 46,35 тис. євро;

для житла за 500 тис. євро — з 15,45 тис. євро до 77,25 тис. євро.

При цьому, згідно з роз’ясненням уряду від 7 вересня, підвищена ставка стосуватиметься саме житлової нерухомості. На комерційні приміщення, земельні ділянки та інші категорії нерухомості вона поширюватися не повинна.

Кого стосуватиметься підвищена ставка

Водночас, як зазначає уряд, нова ставка не застосовуватиметься автоматично до всіх громадян держав, які не входять до ЄС.

Винятки передбачені, зокрема, для:

осіб зі статусом довгострокового резидента Греції;

деяких громадян грецького походження;

визнаних біженців;

власників окремих категорій дозволів на проживання.

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Громадяни країн ЄС та Європейської економічної зони також не підпадатимуть під підвищену ставку.

Для українців, як пояснюється в матеріалі, наслідки нововведення залежатимуть передусім від їхнього юридичного та податкового статусу в Греції.

Україна не є членом ЄС чи ЄЕЗ. Тому українець, який купуватиме житло як звичайний покупець із третьої країни, потенційно підпадатиме під ставку 15%.

Водночас в опублікованому урядом роз’ясненні окремо не зазначено, чи передбачатиметься спеціальний виняток для українців, які перебувають у Греції за режимом тимчасового захисту.

Греція паралельно підтримуватиме внутрішній ринок житла

Міцотакіс назвав підвищення податку частиною ширшої політики щодо стримування вартості житла.

Водночас уряд планує продовжити низку заходів підтримки внутрішнього ринку. Серед них — звільнення нових будівель від ПДВ, податкові стимули для довгострокової оренди порожньої нерухомості та обмеження на створення нових об’єктів короткострокової оренди в окремих районах Афін і Салонік.