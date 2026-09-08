Ціни на нове житло в Україні: де квадратний метр найдорожчий та найдешевший Сьогодні 16:02 — Нерухомість

Новобудови в Україні у серпні

У серпні 2026 року вартість новобудов в Україні переважно змінювалася в межах кількох відсотків, тоді як попит суттєво відрізнявся залежно від регіону.

Про це свідчать дані нового аналітичного звіту маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria

Пропозиція

У серпні 2026 року продовжують працювати 85% відділів продажу новобудов в Україні.

Впродовж місяця в експлуатацію ввели 3 нових будинки на 5 секцій загалом.

Ціни

У серпні вартість квадратного метра в новобудовах переважно змінювалася в межах кількох відсотків. Найбільше зростання зафіксували в Черкаській (+6,3%) та Чернівецькій (+2,5%) областях.

Найпомітніше за місяць подешевшали новобудови в Миколаївській (-10%), Чернігівській (-8,9%), Житомирській (-4,3%), Полтавській (-4%) та Івано-Франківській (-3,7%) областях.

Найдинамічніше за рік зросла вартість новобудов у Чернівецькій (+21%), Тернопільській (+20%), Івано-Франківській (+17%), Хмельницькій (+16%) та Черкаській (+15%) областях.

Середня вартість квадратного метра в новобудовах у регіонах і містах станом на кінець серпня 2026 року становила:

Київ $1488;

Львівська область $1262;

Закарпатська область $1172;

Чернівецька область $1166;

Дніпропетровська область $1164;

Кіровоградська область $1067;

Івано-Франківська область $1062;

Вінницька область $1055;

Рівненська область $1052;

Одеська область $987;

Київська область $960;

Волинська область $955;

Черкаська область $918;

Житомирська область $905;

Хмельницька область $861;

Тернопільська область $857;

Полтавська область $812;

Чернігівська область $777;

Харківська область $763;

Миколаївська область $691;

Сумська область $583;

Запорізька область $498.

Середня вартість квадратного метра в новобудовах, dom.ria.com

Ситуація в Києві

Нове житло у Києві також продовжує дорожчати: за рік квадратний метр зріс у вартості на 6,2% і коштував у серпні $1 488/м².

Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 839/м².

Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $886/м².

За рік квадратний метр зріс у вартості на 6,2%, dom.ria.com

Попит

Інтерес до нового житла у серпні відрізнявся залежно від регіону: у більшості східних областей попит падав, а в західних — зростав.

Найактивніше впродовж серпня шукали новобудови у Чернівецькій (+18%), Житомирській (+17%), Кіровоградській (+14%) областях, а також у Києві (+16%). Падіння попиту в серпні фіксувалось у Сумській (-29%), Чернігівській (-22%), Запорізькій (-13%) та Одеській (-12%) областях.

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