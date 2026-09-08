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Ціни на нове житло в Україні: де квадратний метр найдорожчий та найдешевший

Нерухомість
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Новобудови в Україні у серпні
Новобудови в Україні у серпні
У серпні 2026 року вартість новобудов в Україні переважно змінювалася в межах кількох відсотків, тоді як попит суттєво відрізнявся залежно від регіону.
Про це свідчать дані нового аналітичного звіту маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.

Пропозиція

У серпні 2026 року продовжують працювати 85% відділів продажу новобудов в Україні.
Впродовж місяця в експлуатацію ввели 3 нових будинки на 5 секцій загалом.

Ціни

У серпні вартість квадратного метра в новобудовах переважно змінювалася в межах кількох відсотків. Найбільше зростання зафіксували в Черкаській (+6,3%) та Чернівецькій (+2,5%) областях.
Найпомітніше за місяць подешевшали новобудови в Миколаївській (-10%), Чернігівській (-8,9%), Житомирській (-4,3%), Полтавській (-4%) та Івано-Франківській (-3,7%) областях.
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Найдинамічніше за рік зросла вартість новобудов у Чернівецькій (+21%), Тернопільській (+20%), Івано-Франківській (+17%), Хмельницькій (+16%) та Черкаській (+15%) областях.
Середня вартість квадратного метра в новобудовах у регіонах і містах станом на кінець серпня 2026 року становила:
  • Київ $1488;
  • Львівська область $1262;
  • Закарпатська область $1172;
  • Чернівецька область $1166;
  • Дніпропетровська область $1164;
  • Кіровоградська область $1067;
  • Івано-Франківська область $1062;
  • Вінницька область $1055;
  • Рівненська область $1052;
  • Одеська область $987;
  • Київська область $960;
  • Волинська область $955;
  • Черкаська область $918;
  • Житомирська область $905;
  • Хмельницька область $861;
  • Тернопільська область $857;
  • Полтавська область $812;
  • Чернігівська область $777;
  • Харківська область $763;
  • Миколаївська область $691;
  • Сумська область $583;
  • Запорізька область $498.
Середня вартість квадратного метра в новобудовах
Середня вартість квадратного метра в новобудовах, dom.ria.com

Ситуація в Києві

Нове житло у Києві також продовжує дорожчати: за рік квадратний метр зріс у вартості на 6,2% і коштував у серпні $1 488/м².
Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 839/м².
Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $886/м².
За рік квадратний метр зріс у вартості на 6,2%
За рік квадратний метр зріс у вартості на 6,2%, dom.ria.com

Попит

Інтерес до нового житла у серпні відрізнявся залежно від регіону: у більшості східних областей попит падав, а в західних — зростав.
Найактивніше впродовж серпня шукали новобудови у Чернівецькій (+18%), Житомирській (+17%), Кіровоградській (+14%) областях, а також у Києві (+16%). Падіння попиту в серпні фіксувалось у Сумській (-29%), Чернігівській (-22%), Запорізькій (-13%) та Одеській (-12%) областях.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЦіни на квартириНовобудови
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