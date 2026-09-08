Ціни на нове житло в Україні: де квадратний метр найдорожчий та найдешевший

Найдинамічніше за рік зросла вартість новобудов у Чернівецькій (+21%), Тернопільській (+20%), Івано-Франківській (+17%), Хмельницькій (+16%) та Черкаській (+15%) областях.
Середня вартість квадратного метра в новобудовах у регіонах і містах станом на кінець серпня 2026 року становила:
Київ $1488;
Львівська область $1262;
Закарпатська область $1172;
Чернівецька область $1166;
Дніпропетровська область $1164;
Кіровоградська область $1067;
Івано-Франківська область $1062;
Вінницька область $1055;
Рівненська область $1052;
Одеська область $987;
Київська область $960;
Волинська область $955;
Черкаська область $918;
Житомирська область $905;
Хмельницька область $861;
Тернопільська область $857;
Полтавська область $812;
Чернігівська область $777;
Харківська область $763;
Миколаївська область $691;
Сумська область $583;
Запорізька область $498.
Ситуація в Києві
Нове житло у Києві також продовжує дорожчати: за рік квадратний метр зріс у вартості на 6,2% і коштував у серпні $1 488/м².
Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 839/м².
Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $886/м².
Попит
Інтерес до нового житла у серпні відрізнявся залежно від регіону: у більшості східних областей попит падав, а в західних — зростав.
Найактивніше впродовж серпня шукали новобудови у Чернівецькій (+18%), Житомирській (+17%), Кіровоградській (+14%) областях, а також у Києві (+16%). Падіння попиту в серпні фіксувалось у Сумській (-29%), Чернігівській (-22%), Запорізькій (-13%) та Одеській (-12%) областях.