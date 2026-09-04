Купити будинок чи будувати: що краще (поради експерта) Сьогодні 20:01 — Нерухомість

Купити будинок чи будувати: що краще (поради експерта)

Готовий будинок обирають заради економії часу й передбачуваності, а будівництво — заради можливості зекономити гроші та облаштувати житло під себе.

Про це розповів УНІАН рієлтор Олександр Бойко.

З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Від чого залежить купівля

«Все залежить від трьох речей: наявного бюджету, терміновості переїзду та готовності родини жити в режимі будівництва. Як практик, який щодня працює з угодами під Києвом, бачу, що більшість покупців обирає готовий будинок саме через передбачуваність: ціна відома на старті, а заселитися можна за лічені тижні», — пояснив експерт.

Він зазначив, що будівництво з нуля виглядає привабливим на папері, бо вартість квадратного метра часто нижча, ніж у готовому будинку. Але, за його словами, це нижча ціна входу, а не нижча фінальна вартість.

«До неї додаються проєкт, підключення комунікацій, непередбачені роботи, подорожчання матеріалів у процесі та оплата оренди житла на час будівництва. В результаті різниця між „купити“ і „побудувати“ нерідко звужується до мінімуму», — розповів Бойко.

Він також вказав, що питанням ціни найчастіше керує транспортний фактор. Будинок однакової площі в межах 10−15 кілометрів від Києва і на відстані 40−50 кілометрів це фактично два різних ринки з різними бюджетами. Чим ближче до міста і чим краща транспортна розв’язка, тим вища ціна ділянки та готового житла, і тим менше сенсу в самостійному будівництві, бо земля «з'їдає» левову частку бюджету.

«Щодо конкретних сум, я свідомо не називатиму точних цифр, бо вони дуже швидко змінюються і сильно різняться навіть у межах одного напрямку. Якісно картина така: готовий будинок площею до 100 квадратних метрів у пристоличній зоні коштує помітно дорожче за будівництво аналогічного будинку на власній ділянці, але ця різниця є платою за швидкість, гарантії та відсутність будівельних ризиків. Купівля — це ціна за готовність, будівництво — це ціна за час і нерви», — зазначив рієлтор.

Будівництво

При цьому Бойко сказав, що будівництво будинку площею 100 квадратних метрів у Київській області без вартості земельної ділянки може орієнтовно становити від 2,5 до 3,5 мільйона гривень у форматі під ключ.

За його словами, такий розрахунок залишається приблизним, адже кінцева сума залежить від фундаменту, матеріалів, складності проєкту, рівня оздоблення, підключення комунікацій і благоустрою.

Окремо рієлтор рекомендує закладати резерв на непередбачені витрати, бо під час будівництва часто виникають додаткові роботи, які неможливо точно оцінити на початковому етапі. Він підкреслив, що найбільше на вибір впливає горизонт планування. Якщо родині потрібно переїхати протягом півроку, наприклад, через школу, роботу чи переїзд з орендованого житла, будівництво майже завжди програє. Якщо ж часу достатньо, ділянка вже є або купується на вигідних умовах, а замовник готовий контролювати процес, будівництво дає головну перевагу: будинок під власні потреби, а не під чужі компроміси.

Читайте також Уряд хоче дозволити приватизацію квартир і будинків, зруйнованих через війну

«Готовий будинок це вибір тих, хто цінує час і передбачуваність, будівництво це вибір тих, хто має ресурс часу, терпіння і фінансовий запас. Очікувати, що якийсь із цих варіантів суттєво подешевшає найближчим часом, я б не радив: попит на заміське житло в Київській області залишається стабільним, а витрати на будівництво швидше зростають, ніж падають. Тому найкраща стратегія полягає не в очікуванні ідеального моменту, а в тому, щоб чесно порахувати власний бюджет і обрати сценарій, який ви здатні довести до кінця», — підсумував Бойко.

Також ми розвовідали у відео про реальну вартість житла в 2026 році:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.